Polícia prende técnico de informática suspeito de extorsão

Um técnico de informática foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Segundo o órgão, ele é suspeito de extorsão contra pelo menos 400 mulheres.

De acordo com as investigações, o suspeito criava perfis falsos em redes sociais e fazia contato com as vítimas, exigindo dinheiro para não divulgar imagens íntimas. Em alguns casos, ele chegava a cobrar valores mensalmente.

A prisão ocorreu na última sexta-feira, 8, em Fortaleza. A PC-CE convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 12, onde serão divulgadas mais informações sobre o caso.

Até o momento, não foi informado, por exemplo, se o homem de fato tinha posse das imagens que ameaçava divulgar e, neste caso, se usava a função de técnico de informática para ter acesso aos materiais.

