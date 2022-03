Homem suspeito de extorquir e raptar empresários é preso em Pacajus

Homem é suspeito de raptar as vítimas e exigir dinheiro para liberá-las

Após trabalho minucioso de investigação, a Polícia Civil prendeu um homem de 59 anos suspeito de extorquir e raptar empresários. Ele foi preso em flagrante na terça-feira, 22, em Pacajus, e com ele foram apreendidas quatro armas de fogo, duas espingardas e dois revólveres, além de munições.

A suspeita, de acordo com a Polícia, é de que o homem raptava as vítimas, entre elas alguns empresários, as ameaçava e solicitava uma quantia em dinheiro para liberá-las.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, investigações apontam também a participação dele em roubos a banco e a carros-fortes.

Mais detalhes sobre a prisão e a investigação serão divulgados ao longo do dia.

