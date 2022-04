Atriz de "Law & Order" é acusada de golpes que totalizam R$ 474 milhões

Um processo foi aberto contra a modelo, atriz e socialite Erika Jayne, que teria praticado vários golpes com sua empresa

Erika Jayne, atriz que participou de “Law & Order”, está sendo acusada de liderar uma organização criminosa nos Estados Unidos. De acordo com um processo aberto na última terça-feira, 5, ela teria praticado golpes que somam US$100 milhões (aproximadamente R$474 milhões na cotação atual). As informações foram divulgadas pelo portal Too Fab.

Segundo a ação de judicial, a empresa dela, EJ Global LLC, o escritório de advocacia Girard & Keese e seus credores são acusados de vários crimes, como extorsão, prática de comércio ilegal e recebimento de propriedade roubada.

O grupo teria se beneficiado de acordos em algumas situações, como o dinheiro que seria direcionado para as vítimas de um acidente de avião que aconteceu em 2018, na Indonésia. O processo indica que os advogados da empresa fechavam acordos com os clientes, mas não repassavam todo o dinheiro previsto.

O assunto veio a público depois que o ex-marido de Erika Jayne, Thomas Girardi, começou a ser investigado por uma série de crimes. Ele, que era dono da Girardi & Keese, perdeu sua permissão para advogar na California.

Erika Jayne é uma socialite, cantora e ex-atriz que participou de séries como “Law & Order” e “The Real Housewifes of Bervely Hills”. Em suas redes sociais, a também influenciadora digital reúne mais de 2,5 milhões de seguidores.



