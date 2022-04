Justiça aceita denúncia contra quatro acusados de matar dono do Pirambu News

A 2ª Vara do Júri aceitou, nessa sexta-feira, 8, a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra quatro homens acusados de participação no assassinato de Givanildo Oliveira da Silva, comunicador que fundou o portal de notícias Pirambu News. Gigi, como era conhecido, foi morto no dia 7 de fevereiro no bairro Pirambu. O comunicador andava a pé na rua quando foi surpreendido por um homem que passa a efetuar disparos na direção da cabeça dele, conforme mostram imagens capturadas por uma igreja do local do crime.

Viraram réus pelo crime: Thiago de Sousa Barros, conhecido como "TH"; Nilton Pires Amaro de Castro, conhecido como "Shakira"; Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como "Fiel" ou "Skidum"; e Fábio Almeida Maia, conhecido como "Biú".



Dos denunciados, apenas Thiago encontra-se preso — ele foi capturado quatro dias após o assassinato de Givanildo, em 11 de fevereiro último. Carlos Mateus e Fábio são considerados foragidos há anos, e há informações de que eles estão escondidos em comunidades dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro.

Skidum é um dos homens mais procurados do Estado; por informações que levem a ele, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) paga R$ 7 mil.



Ao ofertar a denúncia, o MPCE havia pedido também a decretação da prisão preventiva dos agora réus, mas o juiz José Ronald Cavalcante Soares Júnior afirmou que apreciaria o pedido apenas após a realização da citação e apresentação da resposta à acusação por partes dos denunciados.

O magistrado, porém, deferiu a quebra do sigilo telefônico de Thiago e de sua companheira, Gerlândia Sabino Vieira, de 20 anos, que foi presa junto com ele suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a investigação, o autor dos disparos é Thiago. Nilton teria dado suporte à ação criminosa, monitorando a movimentação da vítima e permanecendo nas proximidades do crime. Já Skidum e Buiú são apontados como mandantes do crime, chefes que seriam do CV nas regiões da Areia Grossa e da Pracinha do Abel.



Conforme a Polícia Civil, o crime foi praticado como retaliação à publicação de uma matéria no Pirambu News informando a prisão de Francisco Airton Vieira Araújo, suspeito do duplo homicídio que vitimou Lucas Woldem Santos Aragão e Rylner Miranda Sousa — o crime foi registrado um dia antes da morte de Givanildo.



"Apurou-se que a postagem feita por GIVANILDO v. GIGI desagradou os integrantes da organização, seja por noticiar a prisão de um de seus integrantes, seja por conter frase que foi interpretada pelos réus como sendo um elogio à atuação da polícia", afirma a promotora Márcia Lopes Pereira na denúncia. "No caso, a reportagem possui com título 'Em resposta rápida, PMCE prende suspeito de duplo homicídio no Pirambu'".

