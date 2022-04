Suspeito de tentativa de latrocínio contra PM é preso no Interior do Ceará

O militar da reserva, de 61 anos, foi atingido no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, e sobreviveu. O suspeito foi detido no município de Milhã, à 291,9 km de Fortaleza

Homem identificado como Rafael Rocha da Silva, de 21 anos, foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva na sexta-feira, 8. Ele é suspeito de um latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido no dia 26 de fevereiro, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. O militar de 61 anos foi atingido por tiros e sobreviveu. O suspeito foi detido no município de Milhã, à 291,9 km de Fortaleza.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Pessoal (SSPDS), o homem tem antecedentes criminais por roubo. Rafael usava tornozeleira eletrônica e rompeu o equipamento. Ele foi detido e encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza.

Dois suspeitos da tentativa de latrocínio foram presos em flagrante após o crime, na madrugada do dia 27 de fevereiro. Os indivíduos afirmaram à Polícia que o objetivo era roubar a arma do policial.

