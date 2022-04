Travesti é encontrada morta com sinais de estrangulamento no Centro de Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

O corpo de uma travesti foi encontrado em um estacionamento da rua Governador Sampaio, no Centro de Fortaleza. Imagens do local onde o corpo foi encontrado foram feitas por moradores e postadas em redes sociais. A vítima, que ainda não foi identificada, foi achada com sinais de estrangulamento nesse sábado, 9, conforme a Polícia Civil.

No local, há uma pichação fazendo referência à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil informou que a 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu um inquérito para investigar o caso.

Este foi, pelo menos, o segundo assassinato de uma pessoa trans em Fortaleza neste ano. Em 11 de fevereiro último, Sofia, de 22 anos, foi encontrada morta em um terreno do bairro Bom Jardim. A travesti estava sem parte da roupa, e muitas pedras foram encontradas perto e em cima dela. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil reforçou que a população pode contribuir com as investigações repassando, de forma anônima e sigilosa, informações que auxiliem o trabalho policial.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257 4807

