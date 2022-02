Vídeo mostra dono do portal Pirambu News sendo morto a tiros

A vítima foi atingida com tiros na cabeça e morreu, no bairro Pirambu, em Fortaleza

O dono do portal de notícias Pirambu News, Givanildo Oliveira, foi morto na última segunda-feira, 7, na avenida Doutor Theberge, em Fortaleza. A vítima foi atingida com tiros na cabeça e morreu no local. Imagens capturadas pela Igreja Cristo Redentor mostra o momento exato em que o homem foi executado.

Agentes de segurança investigam o caso. No Instagram do perfil de notícias Pirambu News, a página acumulava mais de 67 mil seguidores. Nas postagens, Gigi, como era conhecido, divulgava matérias de cotidiano, violência, denúncias e casos que ocorriam principalmente no bairro Pirambu. A última postagem feita pelo página foi a respeito de um suspeito de matar duas pessoas no bairro, no domingo, 6.



