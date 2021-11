12 seguem na lista dos mais procurados do Programa de Recompensa; saiba quem são

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) todos os indivíduos são suspeitos de integrarem grupos criminosos que atuam no Ceará. Os valores variam entre R$ 2 a 8 mil

Após a prisão de Wanderson Delfino de Queiroz, 24 anos, conhecido como “Interior”, na última quinta-feira, 4, e a prisão de Marcos Batista Ferreira Mendes, 40, conhecido como Marquim Coragem, no dia 22 de outubro, 12 pessoas seguem foragidas da Justiça Cearense no Programa Estadual de Recompensa.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) todos os indivíduos são suspeitos de integrarem grupos criminosos que atuam no Ceará. Os valores variam entre R$ 2 a 8 mil.

Dois dos alvos incluídos no Programa Estadual de Recompensa eram irmãos e considerados pelas autoridades policiais indivíduos de alta periculosidade. De acordo com as investigações, Evaldo Batista Ferreira, 56, conhecido como “Evaldo Coragem” segue foragido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o irmão Marcos Batista Ferreira Mendes, 39, conhecido como “Marquim Coragem”, foi preso em Sobral. Eles são são apontados como integrantes de um grupo criminoso atuante na cidade de Sobral, na região Norte do Ceará.

Também na lista está o Antônio Edinaldo Soares de Oliveira, 36, conhecido como “Naldo”. Ele possui 12 antecedentes por crimes de homicídio doloso, sequestro e carcere privado, extorsão, associação criminosa, roubo, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de dano e posse de drogas. “Naldo” é fugitivo do Sistema Penitenciário desde o ano passado.

Gilberto de Oliveira Cazuza, 30, conhecido como “Mingau”, com antecedentes por homicídio doloso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, e posse ou porte ilegal de arma de fogo é procurado por integrar um grupo criminoso atuante no Vale do Jaguaribe.

Francisco Edson Pereira, 35, conhecido como “Dragão” está na lista de recompensas. Francisco Edson é investigado por crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Ismário Wanderson Fernandes da Silva, 31, o “Bacurau”; Otávio Augusto Monteiro Jardim, 23, o “Totó”; Sancley de Araújo Holanda, 41, o “Sadam”; Rogério Araújo de Freita, 27, o “Chocolate”; Carlos Mateus da Silva Alencar, 25, o “Fiel” ou “Skidum”; Alexandre Ximenes de Carvalho, 31, o “Pica-Pau ou Jacaré”, todos são investigados participação em grupos criminosos. A recompensa para informações que auxilie na localização e na prisão deles varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Rener Castro de Souza, 30, com passagens por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa que atua em Aracati. Igor Bezerra da Silva, 21, conhecido como “Barruada”, é suspeito de integrar um coletivo criminoso responsável por crimes registrados no município de Caucaia. As recompensas para quem fornecer informações para a captura de Igor são de R $5 mil. Já para Rener, o valor para o pagamento é de R$ 6 mil.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags