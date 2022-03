MPCE pede quebra de sigilo telefônico de suspeitos de executar fundador do portal Pirambu News

Chefes de facção criminosa no Pirambu seriam mandantes do crime. Há suspeita que eles estejam no Rio de Janeiro. Crime teria sido motivado por notícia de prisão no bairro que fazia referência ao rápido trabalho da PMCE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ofereceu denúncia contra integrantes de uma facção criminosa suspeitos da morte do responsável pelo portal de notícias Pirambu News, Givanildo Oliveira da Silva, o Gigi. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. O órgão pede pela prisão preventiva, quebra de sigilo e dados telefônicos e autorização judicial para Perícia de celulares apreendidos dos quatro denunciados.

São eles: Thiago de Sousa Barros, conhecido como "TH" - que está preso -; Nilton Pires Amaro de Castro, vulgo "Shakira"; Carlos Matus da Silva Alencar, conhecido como "Skidum" ou "Fiel"; e Fábio Almeida Maia, o "Biú". Todos eram moradores do Pirambu e da Barra do Ceará.



De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 7 de fevereiro, Gigi, conhecido por ser o responsável pelo portal de notícias Pirambu News, andava pela rua em direção a um restaurante que costumava jantar quando foi surpreendido por Thiago, que se aproximou e atirou contra Givanildo. Ele morreu no local. A denúncia afirma ainda que Nilton teria permanecido nas proximidades para dar suporte na execução e monitorar a vítima. Thiago usava calça, blusa de mangas longas, boné e luvas para esconder as tatuagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Os suspeitos de serem mandantes do crime, de acordo com o MPCE, seriam Carlos Mateus da Silva Alencar, o "Skidum" e Fábio Almeida, conhecido como "Biú". Ambos são apontados como chefe da organização criminosa Comando Vermelho (CV) nas regiões da Areia Grossa e Pracinha do Abel.

Sobre o assunto Homem preso por tráfico é investigado por participação em morte de dono do Pirambu News

Investigação reforça tese de que morte de comunicador ocorreu em retaliação a notícia

Unesco pede investigação

Na época do crime, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) pediu investigação para apurar o assassinato de Gigi. A chefe da Unesco, Audrey Azoulay, disse que o crime é um ataque à liberdade de expressão e de imprensa.

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiou o crime e considerou a execução como uma retaliação ao trabalho do jornalista. O governador do Ceara, Camilo Santana, também se manifestou. O gestor ressaltou que entrou em contato com o Secretario da Segurança, Sandro Caron, para determinar apuração do caso.

Morte teria sido ordenada após publicação de notícia

No dia do crime, a página de Gigi, Pirambu News, publicou a prisão de Francisco Airton Vieira Araújo, suspeito pelo duplo homicídio de Lucas Woldem Santos Aragão e Rylner Miranda Sousa. Os dois foram mortos em razão de um conflito entre facções.

A publicação, de acordo com a denúncia do Ministério Público, teria desagradado integrantes da organização criminosa por um trecho específico: "Em resposta rápida, PMCE prende suspeito de duplo homicídio no Pirambu". O MPCE relata que, na interpretação dos criminosos, seria um elogio à atuação da Polícia. Airton, que foi preso, era amigo de "Skidum" e "Biú".

Criminosos faziam lives no Instagram ostentando armamento (Foto: reprodução/vídeo)





"Biú", "Skidum" e "TH" também são investigados pelo duplo-homicídio. A eles são atribuídas práticas de tráfico, homicídio e ameaça. De acordo com o MPCE, "TH" e "Shakira" seriam atuantes na organização criminosa como matadores.

A denúncia do Ministério Público considera ainda que há indícios de que os chefes do CV dessa área do Pirambu estejam no Rio de Janeiro. A suspeita é de que, de lá, eles exerceriam o controle e comando dos subordinados. Além de supostamente decretarem a prática de homicídios. Vídeos de lives e dos indivíduos ostentando armas foram divulgados nas redes sociais.

Notícia do Pirambu News que desagradou integrantes do Comando Vermelho (Foto: reprodução)



Namorada de executor é suspeita de ceder roupas de hospital

Ainda no documento, a namorada de Thiago, que é da área da saúde, consta como indiciada suspeita de ceder roupas da unidade hospitalar Hospital Geral de Fortaleza (HGF) para que o indivíduo realizasse o crime.

No entanto, o MPCE afirma que, para a denúncia contra ela, seriam necessárias outras provas. Ela ainda disse à Polícia que "TH" estava em uma festa de aniversário infantil na noite do crime, no intuito de proteger o companheiro.

Vídeo das câmeras de segurança identificou criminoso de luvas (Foto: reprodução/vídeo)







Portal de notícias encerra atividades após morte de fundador

O portal de notícias Pirambu News encerrou as atividades após a morte de Gigi. No site, há um aviso de que o portal foi desativado em razão da morte do fundador. Gigi também era responsável por administrar as redes sociais do canal. "Agradecemos aos amigos, leitores e familiares que contribuíram para o avanço e audiência do canal", informa.

A página era voltada para estudantes de Jornalismo e jornalistas formados nas periferias, um trabalho de jornalismo independente. No Instagram, a página acumulava mais de 67 mil seguidores.

Tags