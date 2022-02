Homem preso por tráfico é investigado por participação em morte de dono do Pirambu News

Um homem de 20 anos foi preso durante investigações do caso da morte de Givanildo Oliveira, conhecido como Gigi, dono do portal de notícias Pirambu News. Ele foi capturado em um imóvel por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios no bairro Pirambu, em Fortaleza.

O homem tem passagens na polícia por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, roubos e crimes de trânsito. No interior da casa onde estava foram encontradas 43 trouxinhas de maconha e uma quantia de moeda estrangeira.

Ele foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A companheira do suspeito também foi autuada.

