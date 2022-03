Campanhas de vacinação contra influenza e sarampo começam na segunda, 4; veja calendário

As campanhas de vacinação contra influenza e sarampo no Ceará começam na próxima segunda-feira, 4, e vão até o dia 3 de junho, simultaneamente. As campanhas serão divididas em duas etapas. Para vacinação contra Influenza, a primeira etapa será destinada à imunização de idosos acima de 60 anos e de trabalhadores da saúde. Para o Sarampo, a vacinação ocorre para trabalhadores da saúde. Estas primeiras etapas seguem até o dia 30 de abril.

Na segunda fase de vacinação da Influenza, de 2 de maio a 3 de junho, serão contempladas crianças a partir de 6 meses e abaixo de 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, além de povos indígenas, professores, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais portuários.

Além disso, compõem os grupos prioritários membros das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.

Conforme a orientadora da Célula de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Kelvia Borges, a campanha é voltada às pessoas que têm maior probabilidade de contrair a doença, desenvolver sintomas graves e hospitalizares. Além disso, o objetivo “é reduzir complicações e óbitos, e diminuir a sobrecarga dos serviços de saúde no Estado”.

Ainda segundo Kelvia, o intuito é vacinar 90% dos públicos-alvo, incluindo crianças, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, povos indígenas, professores e trabalhadores da Saúde, pois em 2021, apenas 72% da meta foi atingida.

Sarampo

Na segunda fase da campanha de vacinação contra o Sarampo, também de 2 de maio a 3 de junho, deverão ser vacinadas crianças a partir de 6 meses a menores de 5 anos.

De acordo com Sesa, ambas as campanhas irão obedecer a cronogramas específicos e objetivam contemplar, pelo menos, 90% dos públicos prioritários para influenza e 95% para sarampo em crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A Sesa reforça que a vacina contra a influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunobiológicos do Calendário Nacional de Vacinação e, também, com outros medicamentos, sendo as administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.

Confira o calendário das campanhas

Influenza

1ª Etapa | 4 a 30 de abril

Idosos a partir de 60 anos;

Trabalhadores da Saúde.

2ª Etapa | 2 de maio a 3 de junho

Crianças a partir de seis meses e abaixo cinco anos;

Gestantes e puérperas;

Pessoas com comorbidades e deficiências permanentes;

Povos indígenas;

Professores;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo;

Profissionais portuários;

Membros das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas;

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.



Sarampo



1ª Etapa | 4 a 30 de abril

Trabalhadores da Saúde

2ª Etapa | 2 de maio a 3 de junho

Crianças a partir de seis meses e abaixo de cinco anos



