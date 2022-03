Chuvas intensas no Ceará: Inmet alerta perigo em Fortaleza e outros 115 municípios

Fortaleza e outros 115 municípios cearenses estão sob alerta de perigo de chuvas intensas até as 10 horas desta quinta-feira, 31, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As áreas do Estado incluídas no alerta são norte e noroeste cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e os sertões cearenses. (Veja lista no fim da matéria)

Segundo o órgão nacional, nesta situação pode haver precipitações entre 30 e 100 milímetros (mm) por dia, assim como ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para obter informações e acionar os órgãos responsáveis, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O Inmet ainda recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Deve-se ainda, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Outros 66 municípios cearenses têm perigo potencial de chuvas intensas, classificação do Inmet em que são esperadas chuvas de até 50 mm por dia, assim como ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Na ocasião, há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As orientações para cuidados são as mesmas da situação de perigo, de acordo com o Inmet.

Previsão

Até sexta-feira, 1º, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê chuva em todas as macrorregiões, com os maiores acumulados na faixa litorânea e na porção oeste do Estado (Ibiapaba e oeste do Sertão Central e Inhamuns). Para esta quinta-feira, 31, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, com chuva.

As precipitações devem acontecer em virtude de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), assim como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade. Observam-se nuvens associadas a chuvas próximo à faixa litorânea e no noroeste do Ceará. As chuvas poderão ser com intensidade variando de fraca a forte, especialmente no centro-norte e na faixa litorânea do Estado.

