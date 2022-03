TRE-CE recebe mais de três mil solicitações de títulos eleitorais em dois dias

Neste ano, no total, foram recebidos mais de 90 mil solicitações por meio do site Título Net, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

Nessa segunda e terça-feira, 28 e 29 de março, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu mais de três mil solicitações de títulos eleitorais por meio do site Título Net, do TRE, de acordo com a coordenadora das eleições do TRE-CE, Edna Saboia, em entrevista à rádio O POVO CBN nessa terça-feira, 29. Neste ano, no total, foram recebidos mais de 90 mil solicitações também por meio da ferramenta digital.

"Nós vínhamos com uma média de mil atendimentos no Estado por dia. Então, houve uma elevação grande, e a Justiça Eleitoral já tomou todas as medidas para que a gente possa dar uma resposta ao eleitor e à eleitora para ter o título de eleitor em mãos", explicou Edna. O aumento na procura dos serviços da Justiça Eleitoral aconteceu em meio a uma mobilização dos tribunais eleitorais.

Além dos mais de três mil requerimentos nos últimos dois dias, 9.133 solicitações foram feitas entre os dias 24 e 27 de maio. O prazo final para fazer o pedido do título de eleitor é no dia 4 de abril. "A Justiça busca que o eleitor se antecipe, não deixe para última hora, porque podemos ter problemas com relação tanto ao atendimento pelo Título Net como pelo atendimento presencial", pontuou Edna.

Quem pode solicitar o título eleitoral?

Para quem completa 16 anos até o dia 2 de outubro deste ano, a solicitação do título de eleitor pode ser realizada. O interessado deve acessar a página do Título Net na internet e preencher um formulário, o qual solicita o envio de uma foto da pessoa com um documento com foto ao lado do rosto, duas fotos do mesmo documento, sendo frente e verso, e uma foto de um comprovante de endereço atualizado.

Após preencher todos os dados e salvar todos os documentos, o interessado recebe um número de protocolo para acompanhar o status do título. Em casos de dúvidas para realizar o procedimento, o TRE dispõe de uma central de atendimento, que funciona das 7 às 14 horas, através do número 148. Em caso de erro no envio dos dados, o solicitante pode ser contactado por e-mail ou telefone.

“Inicialmente, o eleitor recebe um protocolo. Depois, ele tem que aguardar o processamento, que leva dois ou três dias, a depender do número de pedidos. E aí, ele fica acompanhando. A Justiça Eleitoral realiza análise e se tiver algum problema, como a foto não estar legível, é importante que o cidadão coloque o telefone ou e-mail para que a Justiça possa entrar em contato", esclareceu a coordenadora.

Quando todos os procedimentos são feitos de forma correta, o solicitante recebe o título de eleitor pela internet em alguns dias. O documento pode ser imprimido por meio do site do TRE ou solicitante pode baixar o aplicativo E-Título, disponíevel nas plataformas iOS ou Android para smartphone ou tablets, que oferece a versão digital do mesmo documento.

