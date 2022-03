Incêndio atinge casa de repouso no bairro Benfica, em Fortaleza

As chamas atingiram diversas camas, o teto com luminárias e as paredes do local

Um incêndio atingiu uma casa de repouso na manhã desta terça-feira, 29, nas imediações do bairro Benfica, em Fortaleza. . O fogo foi contido pela equipe dos bombeiros militares da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/1ºBBM). Informações preliminares apontam que as chamas teriam começado por causa de um cigarro deixado sobre um colchão em um dos dormitórios do local.

As chamas atingiram diversas camas, o teto com luminárias e as paredes.

“Chegando no local podemos observar que a brigada, junto com os bombeiros civis, estavam combatendo o fogo com uso do sistema preventivo do prédio que estava 100% funcional e com pressão satisfatória. [O fogo] se alastrou por mais dois quartos e a fumaça para o andar superior”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros, Leandro Pires.

Um dos bombeiros civis, que inalou fumaça tóxica, foi atendido no local pelo médico de plantão e depois foi conduzido a uma unidade de trauma. Ele estava consciente e orientado.

De acordo com os bombeiros, quando o socorro médico chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas. Com sistema preventivo da edificação, foi realizado o rescaldo.



