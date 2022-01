Passageiro tenta roubar e agredir motorista de aplicativo em Fortaleza

Um passageiro tentou roubar e agredir um motorista de aplicativo no bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza. O caso foi registrado na última terça-feira, 18. O profissional filmou a abordagem do cliente e alertou sobre os riscos.

Conforme o profissional, durante a corrida, o homem se exaltou e, ao descer do carro, tentou enfiar a mão pela janela e roubar pertences da vítima.

Em seguida, ele retirou o profissional de dentro do veículo e o perseguiu. O homem gritou e pediu socorro. Os moradores interviram e impediram as agressões. O motorista conseguiu ir embora, mas utilizou o vídeo nas redes sociais para alertar outros trabalhadores de aplicativo.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, mas ao chegar no lugar, não encontrou nada.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as imagens divulgadas em redes sociais acerca do caso. A PCCE orienta a importância do registro de Boletim de Ocorrência (B.O) em qualquer unidade policial do Estado.



Denúncias



As denúncias sobre o caso podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

