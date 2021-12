Terceiro entregador é morto a tiros em quatro dias na Grande Fortaleza

Crimes que vitimaram outros dois entregadores nesta semana aconteceram no Planalto Ayrton Senna e no Conjunto Prefeito José Walter

Mais um entregador foi morto a tiros na Grande Fortaleza, nesta quarta-feira, 29. A vítima, identificada apenas como Eduardo, trabalhava com entrega de botijão de gás e foi assassinada dentro da empresa localizada no bairro Grilo, em Caucaia. É o terceiro caso de assassinato contra um profissional de entregas em quatro dias, os outros dois casos aconteceram em Fortaleza, nos bairros Planalto Ayrton Senna e Prefeito José Walter.



Imagens do circuito de segurança mostram dois indivíduos em uma motocicleta, que entram na empresa. O profissional estava próximo aos botijões com a motocicleta quando um dos criminosos o abordou. A vítima, conforme mostra vídeo, entrega a carteira e os pertences sem qualquer tipo de reação.

O criminoso recebe e olha o material, em seguida atira contra o entregador. Eduardo era casado e pai de uma menina. De acordo com familiares, não possuía envolvimento com crimes. O POVO apurou que ele possuía um antecedente por crime de trânsito e outro por desacato.

A Polícia Militar foi ai local do crime e realizou o isolamento até a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O primeiro caso de crime contra profissional da área foi na última segunda-feira, 27, quando um entregador de água foi morto a tiros no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. No domingo, 26, homem que fazia entrega de sushi foi atacado por criminosos no Planalto Ayrton Senna. Dois adolescentes suspeitos da ação foram apreendidos e afirmaram à Polícia que atiraram em Pedro Rodrigues porque ele teria demorado a entregar o aparelho celular.

