Aplicativo 99 tem redução de 35% nas ocorrências de violência no Ceará em 2021

O 99 fechou 2021 com redução de 35%, por milhão de corridas, nas ocorrências graves da plataforma no Ceará. O levantamento analisou registros envolvendo motoristas e passageiros. Segundo a empresa, o Estado está entre as regiões que apresentaram as maiores quedas no País, atrás apenas do Pará, com 36%, e empatado com o Rio de Janeiro.

Segundo o levantamento realizado pela empresa, o Ceará também apresentou diminuição de 38%, por milhão de corridas, em casos como roubo, sequestros e agressões. Os índices fazem referência às ocorrências contra os condutores que, de acordo com a empresa, são as maiores vítimas da violência. De acordo com a 99, o resultado foi alcançado após investimento de R 70 milhões em segurança. Em âmbito nacional, a redução de casos envolvendo passageiros e motoristas foi de 23% e do número de crimes contra os condutores foi de 37,5%.

“Escutar ativamente os motoristas parceiros e passageiros, por meio de pesquisas e rodas de conversas, foi essencial para o desenvolvimento, implementação e aprimoramento delas”, afirma Tatiana Scatena, Diretora de Segurança da 99. “Entendemos também que a segurança é um trabalho contínuo e nunca finalizado, por isso, seguiremos investindo para aperfeiçoar os nossos sistemas”, completa.

Em 2021, foram implementados recursos como a Validação de Acesso, que utiliza uma solução de prevenção de fraude para verificar se os passageiros são os donos do documento informado por meio de um questionário; Digitalização do RG, com checagem instantânea do documento de identidade; Mapeamento Dinâmico de Áreas de Risco, que permite aos motoristas parceiros colaborar com a identificação dessas regiões; além de Inteligências Artificiais, que analisam potenciais riscos e adicionam camadas de segurança para passageiros e motoristas, do início ao fim das viagens.

São disponibilizadas ainda câmeras de segurança, embarcadas no veículo, com lente “olho de peixe” e visão noturna, além de acompanhar um botão de pânico para casos de necessidade. Todos os usuários contam também com gravação de áudio, compartilhamento de rotas com contatos de confiança, botão para ligar direto para a polícia e uma Central de Segurança que funciona 24h e oferece atendimento humanizado e apoio imediato.





