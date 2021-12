Dupla é presa suspeita de realizar assaltos contra motoristas de aplicativo

Uma dupla suspeita de realizar diversos assaltos contra motoristas de aplicativos foi presa nessa quarta-feira, 15, em Fortaleza. As ações ocorreram nos bairros Rodolfo Teófilo e Mondubim. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os dois estariam envolvidos em roubos de aparelhos eletrônicos.

Sobre o assunto Feminicida é condenado a 15 anos de prisão em Fortaleza

Após tiroteio que deixou aluna baleada, escola reabre nesta quinta-feira em Fortaleza

Mulher é encontrada morta no calçadão da Lagoa da Parangaba

Polícia Federal cumpre mandados em Fortaleza e mais quatro cidades

Os crimes teriam sido registrados no bairro Bom Jardim. Um dos suspeitos foi identificado como Ednaldo Menezes da Silva, de 26 anos. Além dele, também foi capturada uma mulher de 23 anos. De acordo com as investigações, a dupla solicitava corridas e, durante os trajetos, subtraía os pertences das vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os suspeitos ainda teriam praticado outros roubos utilizando os celulares subtraídos das ações criminosas. Um mandado de prisão temporária pelo crime de roubo foi solicitado e, na tarde de ontem, Ednaldo foi localizado e preso em um imóvel no bairro Rodolfo Teófilo. Já a mulher foi capturada no bairro Mondubim.

Os suspeitos foram conduzidos para uma unidade policial. Agora, o casal encontra-se à disposição da Justiça e a Polícia segue com as investigações para identificar a participação deles em outros crimes.





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags