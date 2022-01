Polícia Civil investiga morte de motorista de aplicativo no bairro José Walter

José Ivo do Nascimento Neto, de 26 anos, foi morto no bairro José Walter, em Fortaleza, no dia 13 de janeiro. Cinco dias após o crime, a Polícia Civil segue com as investigações sobre a morte do rapaz, que era motorista de aplicativo.



O crime aconteceu nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. O rapaz foi atingido com um tiro na costela. Ele foi levado à unidade e transferido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relatam que ele foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Ivo trafegava no veículo quando foi baleado. Ele teria sido alvo de assaltantes.

"O caso é apurado pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que realiza diligências no intuito de elucidar os fatos", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3257 4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

