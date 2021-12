Trio suspeito pela morte de entregador em Fortaleza é capturado

Um homem, de 24 anos, e dois adolescentes suspeitos de homicídio foram capturados na tarde dessa segunda-feira, 27. O trio é acusado pelo envolvimento no assassinato de um entregador, registrado na noite de domingo, 26, no bairro Planalto Ayrton Senna. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), as capturas ocorreram no bairro José Walter, cerca de 24 horas após o crime.

O crime foi cometido contra um homem de 26 anos. Segundo a ocorrência, ele foi baleado por indivíduos no bairro Planalto Ayrton Senna. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante a ação, um aparelho celular da vítima foi subtraído. As investigações para capturar os envolvidos iniciaram logo após o crime.

De posse das informações necessárias, os agentes de segurança localizaram dois adolescentes, com idades de 16 e 17 anos. Eles foram localizados no bairro José Walter. Câmeras de segurança auxiliaram os trabalhos policiais durante as buscas.

Os adolescentes foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Um ato infracional análogo ao crime de latrocínio foi lavrado contra eles. A dupla já possui passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação.

Ainda durante as diligências na região, Luiz Henrique Pereira da Costa, de 24, foi preso. Ele foi capturado quando trafegava em uma motocicleta no bairro. Segundo investigações, o veículo havia sido utilizado pelos adolescentes durante o crime. Com ele, um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 12 foram apreendidas.

Luis Henrique foi conduzido para a DCA, onde foi autuado por latrocínio, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Logo após, o procedimento foi transferido para o 8º Distrito Policial (DP), unidade que apura o envolvimento do preso em outros crimes na região.

