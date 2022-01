Polícia impede invasão de criminosos à comunidade do Barroso, em Fortaleza

Quem passou pela área do bairro Passaré, em Fortaleza, se assustou com o barulho dos tiros na madrugada desta terça-feira, 4. Motoristas que seguiam caminho voltavam preocupados com os disparos. Dos prédios, algumas pessoas filmavam a movimentação de uma aeronave e os estampidos. Segundo a Polícia Militar, tratavam-se de criminosos tentando invadir a comunidade do Barroso, quando foram impedidos pela ação.

Os criminosos seguiam, armados, até a comunidade, segundo a Polícia Militar, quando foram flagrados. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações de Aéreas deu apoio à ação. Cartuchos de arma de fogo foram apreendidos. Os indivíduos fugiram em um carro que estava estacionado foi atingido por disparos.

Carro estacionado foi atingido pelos tiros durante confronto no Barroso (Foto: via WhatsApp O POVO )



"Forças de Segurança seguem com diligências em andamento. Não houve feridos na ocorrência. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do 16º Distrito Policial (DP), apura as circunstâncias do caso", divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

