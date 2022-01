Criança de 10 anos é baleada durante tiroteio no Bom Jardim

A criança foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento do bairro

Uma criança de 10 anos foi baleada durante um tiroteio no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no domingo, 2. Esse é o segundo caso de criança vítima de bala no bairro em menos de um mês.



O tiroteio teria acontecido na rua Martins Carvalho. O local seria próximo ao estádio do Bom Jardim. As informações são de moradores.

A criança foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Não há informações sobre o estado de saúde. O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

No dia 15 de dezembro, outra criança, de nove anos, foi baleada de raspão na cabeça, também no bairro Bom Jardim. Neste caso, a vítima e outra criança não identificada estavam na entrada da escola quando criminosos chegaram ao local para executar um homem. O alvo seria um rapaz que deixava um aluno na instituição de ensino. Moradores relataram desespero durante os tiros.