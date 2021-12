Show de MC Poze em Fortaleza é cancelado horas antes de cantor subir ao palco

Um show do MC Poze do Rodo que aconteceria na quinta-feira, 30, na Praia do Futuro, em Fortaleza, foi cancelado horas antes de o artista entrar no palco. Este é o segundo show de MC que é cancelado em Fortaleza em menos de 24 horas. O primeiro foi cancelado após ameaças de facção e o segundo, por causa de uma fiscalização.



Tstemunhas relataram que antes de o cantor subir ao palco nessa quinta, chegaram muitos policiais e houve confusão entre os participantes do evento e os organizadores. As pessoas que compraram ingressos receberam informações de que seriam ressarcidas.

O POVO apurou que o MC recebeu ameaças de uma facção criminosa. Ele também teve um show cancelado em Salvador em outubro deste ano. Houve ainda cancelamento em Manaus, também por ameaças de morte contra ele por parte de criminosos.

No Instagram, na noite desta sexta-feira, 31, ele publicou uma foto com a frase: "O meu escudo é de Deus que me protege e que me guarda, amém".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poze Do Rodo (@pozevidalouca)





O MC foi investigado pela Polícia do Rio de Janeiro por suspeita de tráfico de drogas. O inquérito apontava Poze como integrante de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e participação de shows pagos pelo tráfico.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) cumpriram um auto de interdição em um estabelecimento comercial situado na Praia do Futuro - Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) da Capital. O local, onde seria realizada uma festa, já havia sido notificado da interdição devido à ausência de Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSIP).

Conforme a Secretaria, a interdição ocorreu após uma inspeção, realizada nessa quarta-feira, 29, pelo Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios (Cepi) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O local encontra-se impossibilitado de receber eventos até que a situação seja regularizada.



Show do MC Urubuzinho em Fortaleza também foi cancelado

Nesta semana, o show de Réveillon do MC Urubuzinho, que aconteceria no bairro Barroso, em Fortaleza, foi cancelado após ameaças de facções criminosas. Faccionados afirmaram que matariam o artista em cima do palco e que acabariam a festa "na bala". Inicialmente, o MC e a produção do evento divulgaram, nas redes sociais, que o show estaria dentro da legalidade, com os alvarás de funcionamento em ordem, e que haveria policiamento. No entanto, a SSPDS informou que o evento não foi autorizado pelos órgãos de segurança. Horas depois, o MC confirmou o cancelamento do evento.