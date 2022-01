Suspeito de matar comerciante responde por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo

Caio Silva de Sousa, de 34 anos, Lucas Rosa Gonçalves de Sousa, 25 anos, e Eduardo Eric Cavalcante, de 22 anos, foram presos suspeitos de envolvimento no latrocínio de um comerciante de 63 anos no bairro Mondubim, nessa segunda, 3. O trio foi capturado horas após o crime, e a arma e a motocicleta usada no crime foram apreendidas. O trabalho foi uma ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Lucas, conhecido como "Zé Pequeno", é quem aparece nas câmeras entrando na padaria e atirando no idoso, segundo a investigação da Polícia Civil.

Depois que as equipes foram acionadas, eles primeiramente encontraram Caio Silva, que não possuía antecedentes criminais e disse que havia emprestado a motocicleta para Lucas, com antecedentes por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Com o Caio, a Polícia encontrou a mochila e a motocicleta usada por Lucas e um capacete.

Sobre o assunto Pirambu: adolescente disse ter atirado em "quem tinha mais jeito de pilantra"

Criança de 10 anos é baleada durante tiroteio no Bom Jardim

Proprietário de padaria é baleado na cabeça durante assalto no Mondubim

Passageiro é baleado dentro de ônibus durante tentativa de assalto em Fortaleza

Criança de 11 anos baleada no Bom Jardim tem hemorragia e parada cardíaca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lucas foi detido na comunidade do Lagamar, na Aerolândia. Já a arma do crime estava em posse e foi emprestada por Eduardo Eric, informou a Polícia. O armamento estava no Arvoredo. Os três foram encaminhados ao DHPP e autuados por latrocínio. Eduardo foi autuado ainda por porte ilegal de arma de fogo, e o DHPP investiga a participação deles em outros crimes.

A padaria de Seu Reginaldo, como era conhecida a vítima, foi assaltada diversas vezes. A penúltima ação criminosa aconteceu há 15 dias. Lá, havia câmeras de segurança, e, quando havia algum roubo, os casos eram noticiados pela imprensa. Nessa segunda-feira, 3, ele estava no caixa quando o criminoso chegou armado em uma motocicleta e o rendeu. O comerciante esboçou reação e foi atingido na cabeça por um tiro.

Tags