Criança de 11 anos baleada no Bom Jardim tem hemorragia e parada cardíaca

A criança baleada no domingo, 2, durante tiroteio na rua Martins de Carvalho, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, teve hemorragia e parada cardíaca. A família usou o Instagram Eu Amo Bom Jardim para pedir orações para o menino, que segue internado nesta terça, 4.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança foi atingida após criminosos, que trafegavam em um automóvel, efetuarem disparos em via pública. O menino foi socorrido, e as investigações são conduzidas pelo 32º Distrito Policial. De acordo com SSPDS, equipes da Polícia Militar do 17º Batalhão da Polícia Militar também realizam buscas sobre o caso.

Essa é a terceira criança baleada no Bom Jardim em menos de um mês. Dois estudantes, entre eles uma menina de 9 anos, foram lesionados por arma de fogo na entrada de uma escola municipal. No dia 1º de janeiro, um adolescente de 16 anos foi morto no bairro Granja Lisboa.

