Adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de balear três pessoas no Pirambu

Um adolescente suspeito de atirar contra três pessoas foi apreendido neste sábado, 1º, horas depois da ocorrência no Pirambu, em Fortaleza. Um morador do bairro morreu após os disparos e um policial militar que estava de folga ficou ferido. A captura foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O agente ferido é um cabo que está no Instituto Doutor José Frota (IJF) em atendimento. O outro homem, que morreu no local, foi identificado como João Paulo. Conforme amigos, ele havia passado no último concurso da Polícia Militar. Não há informações sobre a terceira pessoa atingida.

Câmeras flagraram o momento em que dois indivíduos em uma motocicleta se aproximam e disparam contra três vítimas que estão próximas a uma esquina, além de uma quarta pessoa perto de um carro.

A moto usada no crime foi roubada na sexta-feira, 31. Policiais militares apreenderam o veículo após a captura do adolescente. Ele seria a pessoa que estava na garupa da moto e efetuou os disparos. O outro suspeito ainda não foi encontrado. Ele tem mandado de prisão em aberto.

Leia a íntegra da nota da SSPDS sobre o caso:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi acionado para atender uma ocorrência de homicídio e dupla lesão, ocorrida na tarde deste sábado (1°), no bairro Pirambu - Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) da Capital. As vítimas teriam sido alvos de disparos efetuados por dois suspeitos numa moto em via pública. A vítima fatal, um homem de 26 anos, sem antecedentes criminais, morreu no local do crime. Outras duas pessoas que estavam próximas a vítima fatal, entre elas, um policial militar de folga, foram atingidas e socorridas para uma unidade hospitalar. Equipes da PC-CE e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências em busca de capturar os suspeitos. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu ao local. Um inquérito policial foi instaurado pelo DHPP, e a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime.



