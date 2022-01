Suspeito de latrocínio que vitimou proprietário de padaria é capturado

Suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o proprietário de uma padaria no bairro Mondubim foi preso horas após o crime, nessa segunda-feira, 3. A vítima, identificada como Reginaldo, tinha 62 anos. Ele foi atingido na cabeça e morreu à caminho do hospital. Outros dois homens, suspeitos de envolvimento no crime, também foram capturados.

A padaria de Seu Reginaldo, como era conhecido, foi assaltada diversas vezes. A penúltima ação criminosa aconteceu há 15 dias. Lá, havia câmeras de segurança, e, quando havia algum roubo, os casos eram noticiados pela imprensa. Nessa segunda-feira, 3, ele estava no caixa quando o criminoso chegou armado em uma motocicleta e o rendeu. O comerciante esboçou reação e foi atingido na cabeça por um tiro.

Ele foi socorrido por meios próprios, e a Polícia realizou uma escolta, mas a vítima não resistiu ao ferimento. A vizinhança lotou a rua lamentando o caso. Seu Reginaldo era querido pelos moradores, conforme O POVO apurou.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, no final da tarde e início da noite dessa segunda-feira, 3, os três homens suspeitos de participação no latrocínio que vitimou o idoso de 63 anos, no bairro Mondubim, na Área Integrada de Segurança 09 (AIS 09) de Fortaleza. O trabalho foi realizado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Entre os presos, estão os dois suspeitos que participaram diretamente do crime e um terceiro homem que atuou com a logística fornecendo arma utilizada na empreitada criminosa", detalhou a pasta.

