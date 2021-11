Após ataque de facção, polícia intensifica ações na Regional VI

Grupo armado invadiu comunidade no bairro José de Alencar no sábado, 13. SSPDS informou que ação policial conjunta foi enviada à região na tarde do mesmo dia

Após a divulgação do vídeo em que membros de uma facção invadem o território de um grupo rival, na madrugada do sábado, 13, ações policiais foram realizadas na área. O caso aconteceu no bairro José de Alencar, na Regional VI, em Fortaleza.

Nas imagens, um grupo com cerca de dez pessoas, incluindo uma criança, é visto correndo com armas, em direção a um território controlado por uma facção criminosa. Os indivíduos seriam de um grupo rival, e estariam tentando tomar o território.

Sobre o assunto Líder de facção criminosa é preso pela Polícia Federal em Fortaleza

Polícia frustra duplo homicídio de mulheres espancadas durante quatro horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) realizou, no dia seguinte, ações policiais integradas na região. Equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) passaram a realizar rondas ostensivas na área.

Uma base móvel da PMCE também foi deslocada ao local, concentrando a coordenação das equipes. Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) estão investigando, e o grupos de inteligência da PC-CE e da PMCE estão trabalhando conjuntamente na situação da área.

Procurada, a SSPDS informou que as ações realizadas no sábado seguem ocorrendo neste domingo, 14. O órgão reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo disque-denúncia no telefone 181, para ligações, ou via WhatsApp no (85) 3101-0181, que recebe textos, áudio, vídeo e fotos.

Mais notícias de Segurança

Sobre o assunto MG: mulher se defende de violência sexual e decepa pênis de agressor

Homem é suspeito de matar namorada a pauladas, atear fogo e enterrar no quintal de casa

Mulher é suspeita de matar o companheiro a facadas após briga

Polícia Civil fecha desmanche de veículos roubados em Maracanaú

17 anos de Raio: especialistas falam sobre política de segurança pública que cresce no Estado

Extração de mineiro ilegal em Aquiraz é encontrada pela Polícia Federal

Motorista perde controle de carro e atropela dois no Parque Araxá

Nova rebelião em penitenciária do Equador deixa 58 mortos

Policiais surpreendem assaltantes e frustram roubo de motocicleta no Siqueira

Tags