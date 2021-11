Policiais surpreendem assaltantes e frustram roubo de motocicleta no Siqueira

Policiais do Comando de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) frustraram a ação de dois assaltantes durante um roubo de uma motocicleta no bairro Siqueira, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 12. Os criminosos, um jovem de 19 anos e um adolescente de 17, foram surpreendidos pelos agentes no momento em que tentavam empreender fuga. Com eles, a Polícia encontrou uma arma de fogo artesanal com munições intactas e um aparelho celular.



A abordagem aconteceu na Avenida General Osório de Paiva, um dos pontos mais movimentados do bairro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais realizavam diligências na área quando perceberam a ação suspeita da dupla e deram início à ofensiva. Não houve reação por parte dos assaltantes. A motocicleta foi entregue ao proprietário minutos após a ação.



Ainda conforme a Secretaria, o jovem de 19 anos já possuía antecedentes por roubo e receptação. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para uma unidade da Polícia Civil na região para a adoção dos procedimentos cabíveis. Um inquérito foi instaurado para apurar a ocorrência. Já o adolescente, apreendido por ato infracional de roubo, foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Capital, e deve ser submetido a medidas socioeducativas.



Veja o momento da abordagem:

