Extração de mineiro ilegal em Aquiraz é encontrada pela Polícia Federal

O administrador do local foi encaminhado para a sede de PF. Prática pode ser enquadrada como crime de usurpação de material mineral

Uma exploração ilegal de material mineral, do tipo arisco, foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 12, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O local foi identificado após trabalho de fiscalização da Polícia Federal, em parceria com a Agência Nacional de Mineração (ANM). O material extraído seria destinado a construção civil, para a produção de argamassa.

Sobre o assunto Líder de facção criminosa é preso pela Polícia Federal em Fortaleza

PF apreende animais silvestres que sofriam maus-tratos no Rio

Após a verificação da irregularidade, o administrador do local e dois caminhoneiros foram encaminhados para à sede da PF, em Fortaleza. Eles foram ouvidos mas, segundo o órgão, não houve prisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o auto de infração da ANM, será instaurado um inquérito policial para aprofundar as investigações sobre um possível crime ambiental. A prática também pode ser enquadrada na lei de usurpação de material mineral.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags