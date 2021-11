Polícia Civil fecha desmanche de veículos roubados em Maracanaú

Após uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), um local usado como desmanche de carros com registro de roubos, localizado no bairro Jaçanaú, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi fechado pelos policiais civis nesta quarta-feira, 10.

As investigações começaram depois que a equipe da DRFVC recebeu a informação de que havia um possível local de desmanche de carros no Município. Os investigadores começaram a procura e identificaram o desmanche com várias carcaças com chassis raspados e dois veículos com registro de roubo.



De acordo com a Polícia Civil, os dois carros em processo de desmanche foram identificados e apreendidos. Outro veículo Jeep Renegade foi encontrado, sendo o carro, conforme a Polícia, resultado de apropriação indébita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O automóvel havia sido locado em uma rede de locadoras em Pernambuco. A data da devolução estava vencida e o veículo estava em processo de desmanche. O motor de uma Mitsubishi L200 também foi encontrado e apreendido.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2489, da DRFVC. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tags