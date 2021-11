Mulher é suspeita de matar o companheiro a facadas após briga

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 20 anos suspeita de matar o companheiro a facadas no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O crime aconteceu na quinta-feira, 10. De acordo com a Polícia, a vítima tinha 19 anos e o casal havia discutido pouco antes do crime. Ele chegou a ser socorrido por vizinhos, mas não resistiu. A motivação do homicídio ainda não foi identificada pela Polícia.

A Polícia recebeu informações sobre um homicídio e se deslocou até o local do crime, onde apurou a existência da discussão. Com informações colhidas no local, os policiais foram até a casa onde a suspeita estava e a prenderam em flagrante. Ela foi conduzida até o 26º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Tags