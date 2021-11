Homem é suspeito de matar namorada a pauladas, atear fogo e enterrar no quintal de casa

Um homem identificado por Kaio Marcelo foi preso suspeito de ter matado a pauladas a própria companheira Rayane Lopes da Silva, de 23 anos, que estava desaparecida. De acordo com as investigações, ele teria incendiado o corpo da vítima e enterrado no quintal da própria casa, na cidade de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Kaio foi preso na segunda-feira, 8, pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Baturité.



O POVO apurou que a investigação teve início a partir de um Boletim de Ocorrência (B.O.) que comunicava o desaparecimento de Rayane. Ela havia sumido há aproximadamente 10 dias. Após começar as diligências sobre o caso, a equipe da Polícia Civil identificou o motorista que teria feito o transporte de Rayane de Baturité com destino à Fortaleza. O profissional afirmou aos policiais que havia deixado a jovem nas proximidades dos municípios de Pacatuba e Maracanaú.

Em contato com uma prima de Rayane, os policiais descobriram que ela se relacionava com um homem chamado Kaio Marcelo. O homem residia com um tio nas proximidades do local onde a mulher havia desembarcado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Suspeito estava nervoso

Conforme a apuração, no local, os policiais identificaram nervosismo em Kaio Marcelo, que disse não ver a jovem há dois meses, mas durante as conversas, ele acabou informando que ela havia ido à sua residência no dia 29, por volta do meio-dia, mas que horas depois seguiu para Fortaleza.

Durante a conversa, os policiais sentiram um forte odor que vinha das imediações da casa de Kaio. Eles solicitaram a entrada para verificar o quintal, onde o odor estava mais forte. Havia uma porção de terra que mostrava que algo havia sido enterrado.

Diante das evidências, segundo apurado pelo O POVO, o homem confessou que matou Rayane a pauladas e ateou fogo no corpo. Ela foi enterrada com o intuito de ocultar o corpo. O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios em Fortaleza para realização do procedimento.



Tags