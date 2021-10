SSPDS deflagra operação para combater crimes na Aldeota e em outros bairros de Fortaleza

As forças de segurança pública do Ceará realizam operação integrada na noite desta terça-feira, 5, para combater mortes violentas e crimes contra o patrimônio. A ação acontece em bairros de Fortaleza, como Aldeota, Cais do Porto, Meireles, Mucuripe, Praia de Iracema, Varjota e Vicente Pinzon. Não foi divulgado quantos agentes participam da ação.

Conforme o major Lutiani Rodrigues, da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), os agentes pretendem mostrar o trabalho integrado das forças e trazer tranquilidade para a população. Participam da ofensiva equipes das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, da Perícia Forense, e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O trajeto da ação começa pela Praia do Futuro e depois atuará na Aldeota e em bairros adjacentes. O foco é em estabelecimentos comerciais e em áreas com os maiores índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), de acordo com estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto SSPDS deflagra operação contra homicídios em bairros de Fortaleza

Operação Domus realiza segunda ação em um mês no residencial Nova Caiçara, em Sobral

Operação prende traficante suspeito de chefiar facção criminosa em Itaitinga

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags