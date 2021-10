Governo do Ceará anuncia convocação de 247 oficiais da Polícia Militar

16:22 | Out. 05, 2021

A posse será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda hoje. Uma solenidade deve ser realizada em breve para celebrar o ato

O Governo do Ceará vai nomear 247 oficiais da Polícia Militar nesta terça-feira, 5. Segundo informou o governador Camilo Santana (PT), em transmissão nas redes sociais, a posse será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda hoje. Uma solenidade deve ser realizada em breve para celebrar o ato.

O anúncio foi feito durante live que o governador realiza semanalmente em suas redes, para responder a perguntas da população. Camilo informou sobre a nomeação minutos depois de ser indagado por uma seguidora a respeito das ações na área de segurança.

Na ocasião, ele disse que estava assinando o processo que viabiliza a posse de 247 oficiais, para integrarem o quadro da Polícia Militar. Medida busca o reforço da segurança pública no Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu não medirei esforços. Tenho trabalho todos os dias e não irei descansar nem um minuto para que a gente possa fazer tudo que for necessário na área da segurança pública", frisou petista. O processo deve ser encaminhado para o DOE ainda nesta terça-feira.

LEIA TAMBÉM | Retorno às aulas presenciais no Ceará: como será no Ensino Superior

+ Vale do Jaguaribe terá aeroporto regional em Morada Nova com foco no turismo de negócios

Um ato de solenidade deve ser realizado para formalizar a convocação. Camilo não informou sobre a data, apenas destacou que evento acontecerá em breve, provavelmente na sede do comando da PM. O gestor também destacou o trabalho que tem realizado no seu governo frente a ações de segurança pública.

Dentre as ações citadas por ele, estão a realização de concursos para a Policia Civil, para a Policia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE). Além disso, o gestor informou ter ido a Brasília solicitar um financiamento de mais de 300 milhões, a ser investido em um programa de fortalecimento da segurança. No entanto, o petista não deu mais detalhes quanto a isso.

Camilo também pontuou as medidas de prevenção, como a construção de escolas de tempo integral e de areninhas. "Desafio um governo no Brasil hoje que tenha investido mais em segurança pública do que o Ceará", disse gestor durante live.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags