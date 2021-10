Polícia apreende armas e drogas em acampamento instalado em Caucaia

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreenderam, nessa segunda-feira, 4, duas armas de fogo, um carregador de submetralhadora artesanal, munições e drogas em um acampamento instalado na área de mangue do Rio Ceará, no bairro Tabapuazinho, em Caucaia. Suspeitos pelo porte do material conseguiram fugir. Informações são da Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme pasta, a ofensiva foi realizada por agentes da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) que faziam um policiamento preventivo na área, com o "intuito de inibir atuações de tráfico de drogas e de organizações criminosas". Durante ação, os policiais encontraram um homem com atitude suspeita, que fugiu pelo matagal ao perceber a presença da polícia.

Em meio a perseguição ao individuo os agentes localizaram um acampamento na área, com redes, colchonete e mantimentos. Dois homens que estavam no local chegaram a atirar contra os policiais, mas os disparos não atingiram profissionais. Suspeitos conseguiram fugir por meio do matagal.

No acampamento, os indivíduos deixaram: uma pistola calibre.380 com numeração suprimida, munições, um carregador de submetralhadora artesanal (macaquinha), uma pedra de crack (50 gramas), alguns sacos plásticos, pinos vazios, três balanças de precisão, três potes contendo pó branco utilizado no preparo da droga, um facão e um caderno com anotações numéricas.

Acampamento estava instalado em área de mangue (Foto: REPRODUÇÃO/ SSPDS)



Ainda segundo pasta, agentes encontraram durante trajeto um revólver calibre.38 com seis munições do mesmo calibre. O material foi apreendido e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. O caso está sendo investigado pelo 18º Distrito Policial (18ºDP).

Quem quiser contribuir com investigações pode dar informações por meio dos números 181 ou (85) 3294-7884. Há ainda a opção de mandar mensagens por meio do WhatsApp (85) 3101-0181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

