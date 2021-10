Assaltante finge ser entregador e rouba carro em bairro de Fortaleza

23:07 | Out. 06, 2021

Um assaltante fingiu ser um entregador e roubou um veículo de pessoas que entravam na própria residência no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na noite da última segunda-feira, 4. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.



Ocupantes de um veículo tentam entrar na garagem de casa quando um homem, que parece ser um entregador, se aproxima em uma motocicleta. O indivíduo parece esperar um morador para fazer a entrega na casa do lado. Vizinhos conversam normalmente e as pessoas não se importam com a presença dele, que carrega uma bolsa de entrega.

Na ocasião, o falso entregador e outros, que estavam em um veículo de apoio, surpreendem as vítimas e roubam o carro. O homem que estava com a mochila de entregador entra no carro e o comparsa sobe na moto, eles trocam de lugar depressa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um adolescente de 16 anos foi apreendido e o automóvel recuperado. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A Polícia Civil investiga o caso para capturar outros envolvidos na ação.

Tags