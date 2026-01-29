Sisu 2026: vai ter segunda chamada? Entenda como funciona

Sisu 2026: vai ter segunda chamada? Entenda como funcionaCandidatos do Sisu 2026 ainda têm dúvidas sobre segunda chamada, lista de espera e matrículas. Entenda como funciona o processo seletivo, possibilidade de uma segunda chamada e calendário
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil. Com a aproximação do Sisu 2026, muitos estudantes se perguntam se haverá segunda chamada, como funcionam as convocações seguintes e o que fazer caso não sejam selecionados de imediato.
A seguir, confira um guia completo e atualizado para entender como as seleção do Sisu, desde a inscrição até as chamadas para vagas remanescentes.
Existe segunda chamada no Sisu 2026?
Apesar de ser uma dúvida comum entre os candidatos, o Sisu não possui segunda chamada. O programa conta apenas com a chamada regular, também conhecida como primeira chamada.
As convocações que acontecem após essa etapa não são consideradas uma nova chamada oficial do Sisu. Elas se referem, na verdade, às vagas que não foram ocupadas nas instituições de ensino superior.
Como funciona a chamada regular do Sisu
Durante o período de inscrições, o candidato pode escolher até duas opções de curso, inclusive em instituições diferentes. Essas escolhas podem ser alteradas ao longo do prazo, considerando as notas de corte parciais.
Ao final das inscrições, o sistema divulga o resultado da chamada regular. Os candidatos aprovados precisam ficar atentos aos prazos de matrícula, que são definidos e divulgados diretamente pelas universidades.
Por que surgem novas convocações após o resultado?
Nem todos os estudantes aprovados na chamada regular efetivam a matrícula. Isso pode acontecer por desistência, perda de prazo ou mudança de planos pessoais.
Com isso, as instituições passam a convocar candidatos que manifestaram interesse em ocupar essas vagas remanescentes, por meio da lista de espera do Sisu.
Como funciona a lista de espera do Sisu
A lista de espera é o único caminho para quem não foi aprovado na chamada regular e ainda deseja concorrer a uma vaga. Para participar, o candidato precisa indicar essa opção dentro do sistema do Sisu.
Após essa etapa, todas as convocações deixam de ser feitas pelo site do Sisu e passam a ser divulgadas exclusivamente nos canais oficiais das universidades.
Lista de espera do Sisu 2026
Podem entrar na lista de espera do Sisu 2026 os candidatos que se inscreveram dentro do prazo regular e não foram selecionados em nenhuma das opções de curso.
A manifestação de interesse deve ser feita no site do Sisu, com login e senha do Enem. Até o momento, o Ministério da Educação ainda não divulgou a data oficial dessa etapa.
Sisu passou a ter apenas uma edição por ano
Desde 2024, o Sisu deixou de ter duas edições anuais. Agora, o processo seletivo acontece apenas uma vez por ano.
A mudança ocorreu devido ao alto índice de desistência e de vagas ociosas registrado nas edições do segundo semestre, segundo o MEC.
Cronograma do Sisu 2026
Acompanhar o cronograma é essencial para não perder nenhuma etapa do processo seletivo. Confira as principais datas:
- Inscrições: de 19 a 23 de janeiro de 2026
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro de 2026
- Matrículas: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026
- Lista de espera: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026
Sisu 2026: notas mínimas e critérios das instituições
Algumas universidades estabelecem notas mínimas em áreas específicas do Enem. Caso o candidato não atenda a esses critérios, o sistema informa a impossibilidade de concorrer à vaga desejada.
Essas exigências variam conforme o curso e a instituição de ensino superior.
Dúvidas sobre a chamada e cursos no Sisu
O candidato pode escolher o semestre de início do curso?
Não. O semestre de ingresso é definido previamente pela instituição de ensino e faz parte da oferta da vaga no Sisu.
Ao se inscrever, o candidato concorre automaticamente ao semestre estabelecido para aquela vaga específica.
Quem já participou do Sisu pode concorrer novamente?
Sim. Candidatos que participaram de edições anteriores do Sisu podem se inscrever novamente, desde que atendam aos critérios exigidos em relação ao Enem.
Estudantes já matriculados podem participar do Sisu?
Podem, mas é importante lembrar que a legislação brasileira proíbe a ocupação simultânea de duas vagas em instituições públicas de ensino superior.
Caso seja aprovado, o estudante precisará optar por apenas uma vaga.
Documentos e comprovante de inscrição
Durante a inscrição, não é necessário apresentar documentos. Eles serão exigidos apenas na matrícula, conforme critérios definidos pela instituição.
O sistema permite que o candidato imprima o comprovante de inscrição, que deve ser atualizado caso haja alteração nas opções de curso.
Posso mudar o curso depois do fim das inscrições?
Não. As alterações só são permitidas durante o período de inscrições. Após o encerramento do prazo, apenas a última opção registrada será considerada.