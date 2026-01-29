Sisu 2026: vai ter segunda chamada? Entenda como funciona

O Sisu fica aberto durante alguns dias, neste período, o candidato pode escolher duas opções de curso, que podem ser em cursos e universidades diferentes. Saiba como funciona a convocação / Crédito: Divulgação / MEC

A seguir, confira um guia completo e atualizado para entender como as seleção do Sisu, desde a inscrição até as chamadas para vagas remanescentes.

Existe segunda chamada no Sisu 2026? Apesar de ser uma dúvida comum entre os candidatos, o Sisu não possui segunda chamada. O programa conta apenas com a chamada regular, também conhecida como primeira chamada. As convocações que acontecem após essa etapa não são consideradas uma nova chamada oficial do Sisu. Elas se referem, na verdade, às vagas que não foram ocupadas nas instituições de ensino superior. Como funciona a chamada regular do Sisu Durante o período de inscrições, o candidato pode escolher até duas opções de curso, inclusive em instituições diferentes. Essas escolhas podem ser alteradas ao longo do prazo, considerando as notas de corte parciais.

Com isso, as instituições passam a convocar candidatos que manifestaram interesse em ocupar essas vagas remanescentes, por meio da lista de espera do Sisu. Como funciona a lista de espera do Sisu A lista de espera é o único caminho para quem não foi aprovado na chamada regular e ainda deseja concorrer a uma vaga. Para participar, o candidato precisa indicar essa opção dentro do sistema do Sisu. Após essa etapa, todas as convocações deixam de ser feitas pelo site do Sisu e passam a ser divulgadas exclusivamente nos canais oficiais das universidades.