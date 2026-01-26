UFC está em 16º no ranking de impacto científico das universidades, aponta estudo

No triênio 2016-2019, foram 4.234 trabalhos publicados. Já no período entre 2020 e 2023, o quantitativo escalonou para 5.514 pesquisas / Crédito: Viktor Braga / UFC Informa

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é a 16º universidade em impacto da produção científica no Brasil. O ranking foi feito pelo Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia (CWTS sigla em inglês), da Universidade de Leiden, na Holanda. Ainda no ranking, a UFC ocupa o 18º colocação em impacto científico em toda a América do Sul.

Em relação ao volume de produção de conteúdos científicos, a UFC alcançou o 14º lugar em nível nacional. Pesquisas científicas aumentaram em 30% de um triênio para o outro No triênio 2016-2019, foram 4.234 trabalhos publicados. Já no período entre 2020 e 2023, o quantitativo escalonou para 5.514 pesquisas. Ou seja, foi um crescimento de 30,23%. Confira abaixo as publicações por área em cada período:

Triênio 2016 - 2019 Ciências biomédicas e da saúde: 690



Ciências da vida e terra: 463



Ciências físicas e engenharia: 510



Matemática e ciência da computação: 256



Ciências sociais e humana: 46 Triênio 2020 - 2023 Ciências biomédicas e da saúde: 827



Ciências da vida e terra: 690



Ciências físicas e engenharia: 622



Matemática e ciência da computação: 323



Ciências sociais e humana: 68 “O aumento da produção científica da UFC nos últimos quatro anos é um reflexo do crescimento com qualidade da nossa pós-graduação”, avalia a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, Regina Célia Monteiro, em nota.