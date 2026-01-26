Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UFC está em 16º no ranking de impacto científico das universidades, aponta estudo

UFC está em 16º no ranking de impacto científico das universidades, aponta estudo

Em relação ao volume de produção de conteúdos científicos, a UFC alcançou o 14º lugar a nível nacional
Atualizado às Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é a 16º universidade em impacto da produção científica no Brasil. O ranking foi feito pelo Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia (CWTS sigla em inglês), da Universidade de Leiden, na Holanda.

Ainda no ranking, a UFC ocupa o 18º colocação em impacto científico em toda a América do Sul.

LEIA | UFC e Uece firmam acordo de colaboração com universidade chilena

Em relação ao volume de produção de conteúdos científicos, a UFC alcançou o 14º lugar em nível nacional.

Pesquisas científicas aumentaram em 30% de um triênio para o outro

No triênio 2016-2019, foram 4.234 trabalhos publicados. Já no período entre 2020 e 2023, o quantitativo escalonou para 5.514 pesquisas. Ou seja, foi um crescimento de 30,23%.

Confira abaixo as publicações por área em cada período:

Triênio 2016 - 2019

  • Ciências biomédicas e da saúde: 690
  • Ciências da vida e terra: 463
  • Ciências físicas e engenharia: 510
  • Matemática e ciência da computação: 256
  • Ciências sociais e humana: 46

Triênio 2020 - 2023

  • Ciências biomédicas e da saúde: 827
  • Ciências da vida e terra: 690
  • Ciências físicas e engenharia: 622
  • Matemática e ciência da computação: 323
  • Ciências sociais e humana: 68

“O aumento da produção científica da UFC nos últimos quatro anos é um reflexo do crescimento com qualidade da nossa pós-graduação”, avalia a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, Regina Célia Monteiro, em nota.

O ranking de Leiden analisa especificamente a produção científica, tendo como base trabalhos científicos publicados na base de dados Web of Science ao longo de três anos.

Na edição de 2025, onde foi avaliada a produção científica entre 2020 a 2023, 1.506 universidades do mundo todo foram avaliadas.

Para avaliar o impacto, o ranking considera não apenas o volume total de publicações, mas quantas estão entre as 1% mais citadas entre os demais cientistas de cada área.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar