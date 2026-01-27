Resultado do Sisu 2026: guia completo com datas e regras

Durante as inscrições no Sisu, os vestibulandos podem escolher até duas opções de graduação para concorrer. / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 será divulgado na quinta-feira, 29 de janeiro, marcando um dos momentos mais aguardados pelos candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, o programa alcança um recorde em número de instituições participantes e de vagas ofertadas em todo o Brasil. Na data da divulgação, as universidades e institutos federais publicam a lista de aprovados da chamada regular, realizada em etapa única. A partir daí, começa oficialmente a fase de matrículas, que terá início no dia 2 de fevereiro.

Neste guia, saiba tudo sobre o Sisu, como verificar sua aprovação, as regras da nota de corte e as próximas datas no calendário de seleção.

Sisu 2026: como funcionam as inscrições e as escolhas de curso? Durante o período de inscrições, que ocorreu entre 19 e 23 de janeiro, os candidatos puderam escolher até duas opções de curso. Essas escolhas puderam ser alteradas livremente ao longo do prazo, sendo considerada válida apenas a última inscrição registrada no sistema.

Ao longo dos dias, o sistema divulgou notas de corte parciais. O acompanhamento exige estratégia e preparo emocional, já que variações são comuns e o resultado definitivo só é conhecido no encerramento do processo, em 29 de janeiro.

Como consultar vagas e notas de corte do Sisu 2026? Antes e durante o processo seletivo, é possível consultar as vagas disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A busca pode ser feita por município, instituição ou lista alfabética de cursos. Ao selecionar um curso, o candidato visualiza a distribuição das vagas entre ampla concorrência e modalidades de cotas, além de benefícios específicos, como o programa Pé-de-Meia Licenciaturas, disponível para cursos de formação de professores.

Critérios de classificação e Lei de Cotas A classificação no Sisu considera o desempenho no Enem, as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis e as modalidades de concorrência. O programa segue a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) e também respeita ações afirmativas próprias de cada instituição. O candidato pode concorrer simultaneamente em todas as modalidades compatíveis com seu perfil socioeconômico, desde que consiga comprovar as informações no momento da matrícula.