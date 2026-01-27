Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado do Sisu 2026: guia completo com datas e regras

Resultado do Sisu 2026: guia de consulta, calendário e notas de corte

Entenda como consultar o resultado do Sisu 2026, prazos de matrícula, lista de espera, mudanças nas notas do Enem e como usar sua melhor pontuação para conquistar a vaga
O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 será divulgado na quinta-feira, 29 de janeiro, marcando um dos momentos mais aguardados pelos candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, o programa alcança um recorde em número de instituições participantes e de vagas ofertadas em todo o Brasil.

Na data da divulgação, as universidades e institutos federais publicam a lista de aprovados da chamada regular, realizada em etapa única. A partir daí, começa oficialmente a fase de matrículas, que terá início no dia 2 de fevereiro.

Neste guia, saiba tudo sobre o Sisu, como verificar sua aprovação, as regras da nota de corte e as próximas datas no calendário de seleção.

Sisu 2026: como funcionam as inscrições e as escolhas de curso?

Durante o período de inscrições, que ocorreu entre 19 e 23 de janeiro, os candidatos puderam escolher até duas opções de curso.

Essas escolhas puderam ser alteradas livremente ao longo do prazo, sendo considerada válida apenas a última inscrição registrada no sistema.

Ao longo dos dias, o sistema divulgou notas de corte parciais. O acompanhamento exige estratégia e preparo emocional, já que variações são comuns e o resultado definitivo só é conhecido no encerramento do processo, em 29 de janeiro.

Como consultar vagas e notas de corte do Sisu 2026?

Antes e durante o processo seletivo, é possível consultar as vagas disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A busca pode ser feita por município, instituição ou lista alfabética de cursos.

Ao selecionar um curso, o candidato visualiza a distribuição das vagas entre ampla concorrência e modalidades de cotas, além de benefícios específicos, como o programa Pé-de-Meia Licenciaturas, disponível para cursos de formação de professores.

Critérios de classificação e Lei de Cotas

A classificação no Sisu considera o desempenho no Enem, as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis e as modalidades de concorrência. O programa segue a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) e também respeita ações afirmativas próprias de cada instituição.

O candidato pode concorrer simultaneamente em todas as modalidades compatíveis com seu perfil socioeconômico, desde que consiga comprovar as informações no momento da matrícula.

Matrícula no Sisu 2026: atenção aos prazos

Os candidatos aprovados na chamada regular devem realizar a matrícula a partir do dia 2 de fevereiro, seguindo o cronograma e os procedimentos definidos pela instituição de ensino.

O acompanhamento das convocações é responsabilidade do candidato, diretamente nos canais oficiais da instituição escolhida.

Quem não for selecionado nesta etapa poderá manifestar interesse em participar da lista de espera. A adesão é feita no próprio sistema do Sisu, mas apenas para uma única opção de curso.

Calendário do Sisu 2026: próximas datas importantes

Fique atento aos prazos para não perder a sua vaga:

  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.

  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

  • Período de matrícula (chamada regular): A partir de 2 de fevereiro (verificar edital da instituição).

  • Convocação da lista de espera: Definida por cada universidade após o período de adesão.

Lista de espera no Sisu 2026: segunda chance para uma vaga

Se você não foi selecionado na chamada regular para nenhuma das duas opções, ainda pode participar da lista de espera.

  • Prazo: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.
  • Regra: Você deve escolher apenas uma das opções de curso para aguardar a convocação.
  • Acompanhamento: Diferente da chamada regular, as próximas convocações são feitas diretamente nos sites das universidades e institutos federais.

O que é o Sisu e quem pode participar?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do Governo Federal, gerido pelo MEC, criado para democratizar o acesso às instituições públicas de ensino superior.

Podem se inscrever candidatos que tenham participado de pelo menos uma das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 ou 2025 —, desde que tenham obtido nota maior que zero na redação e não tenham participado como treineiros.

Caso o candidato tenha realizado mais de uma edição válida do exame, o sistema seleciona automaticamente aquela que oferece a melhor média ponderada, conforme os pesos definidos para cada curso.

Maior edição do Sisu já realizada

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Sisu 2026 é o maior da história. Ao todo, participam 136 instituições públicas de ensino superior, entre universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica.

São oferecidas 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de graduação, abrangendo todas as regiões do País. O volume reforça o papel do Sisu como principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil.

Como consultar o resultado do Sisu 2026?

A consulta ao resultado do Sisu 2026 é feita exclusivamente pela internet. Para verificar se foi aprovado, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, fazer login com a conta Gov.br e entrar no Boletim do Candidato.

Nesse ambiente, é possível conferir a classificação nas duas opções de curso escolhidas, além da situação final na chamada regular.

Para acessar, siga o passo a passo:

  • Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
  • Clique em "Consultar Resultado".
  • Faça o login com sua conta Gov.br (CPF e senha).
  • No "Boletim do Candidato", verifique sua classificação na chamada regular.

Novidades: Uso da melhor nota do Enem no Sisu 2026

Uma das principais novidades do Sisu 2026 é a possibilidade de utilizar a melhor nota entre as três últimas edições do Enem. A regra, publicada em portaria do MEC em outubro de 2025, já está em vigor nesta edição.

Com isso, candidatos que fizeram o Enem em 2023, 2024 ou 2025 podem concorrer mesmo que não tenham feito a prova mais recente. Apenas notas obtidas na condição de treineiro continuam vetadas.

Segundo o MEC, a mudança amplia as chances de preenchimento das vagas, embora possa provocar variações nas notas de corte em alguns cursos.

Em resumo:

  • Automação: O sistema identifica automaticamente qual das edições gera a melhor média para o curso escolhido.
  • Regra para treineiros: Notas obtidas como "treineiro" não são válidas para o Sisu.
  • Impacto nas vagas: Com 274,8 mil vagas e 136 instituições, a nova regra visa aumentar o preenchimento das cadeiras universitárias, embora possa elevar a nota de corte em cursos mais concorridos.

Como o Sisu escolhe a melhor nota?

A escolha da melhor nota é feita automaticamente pelo sistema. Como cada curso define pesos diferentes para as áreas do Enem, o Sisu calcula qual edição gera a média ponderada mais favorável ao candidato.

O estudante não precisa indicar manualmente qual nota deseja usar. Todo o processo é automatizado, respeitando os critérios de cada instituição.

 

