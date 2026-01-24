Universidade Christus é a única particular do Norte e Nordeste a conquistar nota máxima em Medicina

Universidade Christus é a única particular do Norte e Nordeste a conquistar nota máxima em MedicinaResultado destaca a instituição como a única instituição particular das regiões Norte e Nordeste a alcançar esse patamar de excelência na formação médica
A Universidade Christus consolidou sua posição como referência nacional na educação médica ao conquistar a nota máxima, conceito 5, no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica - ENAMED. Divulgado pelo Ministério da Educação em 19 de janeiro, esse resultado destaca a instituição como a única instituição particular das regiões Norte e Nordeste a alcançar esse patamar de excelência na formação médica.
Em todo o Brasil, apenas nove instituições particulares obtiveram a nota máxima. Para o reitor José Rocha, “o resultado reflete a qualidade do trabalho realizado pela instituição, visto que, para atingir o conceito 5, é necessário que, pelo menos, 90% dos estudantes sejam considerados proficientes — um desempenho muito superior à média nacional de 67%”.
No Ceará, a Universidade Christus registrou o maior número absoluto de estudantes proficientes entre as instituições públicas e particulares, 197 ao todo, e destaca-se como a única particular a obter nota máxima. No Brasil, a instituição lidera com o maior número absoluto de alunos proficientes entre todas as instituições particulares com nota máxima e, em comparação com as públicas que obtiveram o mesmo desempenho, fica atrás apenas da UFMG.
Com mais de 30 anos de história, a instituição, que, em dezembro de 2025, ascendeu ao status de Universidade, reafirma seu compromisso com a excelência. Reconhecida pelo Índice Geral de Cursos (IGC) como a melhor universidade particular do Brasil, a Universidade Christus evidencia, mais uma vez, a solidez de sua formação acadêmica.