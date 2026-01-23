Notas de corte Sisu 2026: última parcial dos principais cursos

O Sisu divulga notas de corte parciais diariamente durante o período de inscrições / Crédito: Divulgação / MEC

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 se encerram nesta sexta-feira, 23, sendo a edição deste ano com a maior oferta de vagas da história do programa: 274,8 mil oportunidades em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. O Sisu calcula as notas de corte com base na melhor média obtida pelo candidato em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenha zerado na redação.

Nas parciais diárias, divulgadas de terça, 20, a sexta, 23; as notas de corte mostram tendência de alta em cursos tradicionais e em áreas de alta demanda, especialmente Medicina, Engenharia e Inteligência Artificial.

Com base na 3ª parcial do Sisu 2026, atualizada até 22 de janeiro, e considerando apenas cursos com vagas em ampla concorrência, o ranking abaixo mostra as maiores notas de corte até aquele momento. Os dados foram compilados a partir de uma tabela com as maiores notas divulgadas no último boletim parcial disponível.