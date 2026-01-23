Notas de corte Sisu 2026: última parcial dos principais cursos

Sisu 2026: notas de corte dos 10 principais cursos na última parcialA disputa por vagas em áreas como Medicina, Engenharia e tecnologia mantém notas elevadas às vésperas do encerramento das inscrições do Sisu; confira
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 se encerram nesta sexta-feira, 23, sendo a edição deste ano com a maior oferta de vagas da história do programa: 274,8 mil oportunidades em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil.
O Sisu calcula as notas de corte com base na melhor média obtida pelo candidato em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenha zerado na redação.
Nas parciais diárias, divulgadas de terça, 20, a sexta, 23; as notas de corte mostram tendência de alta em cursos tradicionais e em áreas de alta demanda, especialmente Medicina, Engenharia e Inteligência Artificial.
Sisu 2026: top 10 cursos com maiores notas de corte na última parcial
Com base na 3ª parcial do Sisu 2026, atualizada até 22 de janeiro, e considerando apenas cursos com vagas em ampla concorrência, o ranking abaixo mostra as maiores notas de corte até aquele momento.
Os dados foram compilados a partir de uma tabela com as maiores notas divulgadas no último boletim parcial disponível.
Universidade | Curso | Modalidade | Nota de Corte (3ª parcial)
- IFES (São Mateus - ES) | Engenharia Elétrica | Ampla Concorrência | 901,85
- UNILAB (Baturité - CE) | Medicina | Ampla Concorrência | 863,87
- UFG (Goiânia - GO) | Inteligência Artificial | Ampla Concorrência | 854,41
- UFG (Goiânia - GO) | Inteligência Artificial | Cota Escola Pública | 847,44
- UFU (Uberlândia - MG) | Medicina | Ampla Concorrência | 844,63
- UFU (Uberlândia - MG) | Engenharia Aeronáutica | Ampla Concorrência | 836,37
- UFRJ (Rio de Janeiro - RJ) | Medicina | Ampla Concorrência | 832,27
- UFSC (Florianópolis - SC) | Medicina | Ampla Concorrência | 830,42
- UFU (Uberlândia - MG) | Medicina | Cota Escola Pública | 830,03
- UTFPR (Curitiba - PR) | Engenharia da Computação | Ampla Concorrência | 828,96
Engenharia Elétrica lidera o ranking
A Engenharia Elétrica no campus de São Mateus do IFES (Instituto Federal do Espírito Santo) apresentou a maior nota de corte parcial do processo: 901,85 pontos; um patamar excepcional mesmo para cursos de exatas altamente concorridos.
Medicina e Inteligência Artificial em alta
Os cursos de Medicina seguem dominando o ranking com várias posições entre as maiores notas de corte, evidenciando a forte concorrência no país, incluindo destaque para a Unilab no Ceará, com corte acima de 860 pontos.
Cursos emergentes, como Inteligência Artificial na UFG (Universidade Federal de Goiás), também apresentaram notas elevadas, apontando crescente interesse dos candidatos por carreiras ligadas à tecnologia.
Leia mais
Dicas para quem ainda está acompanhando
O Sisu divulga notas de corte parciais diariamente durante o período de inscrições. Essas notas representam a menor média necessária para figurar entre as vagas ofertadas até aquele momento, o que pode variar conforme os inscritos alteram suas escolhas ou novas inscrições são feitas
Com o prazo de inscrições se encerrando às 23h59 desta sexta-feira, é fundamental que os candidatos:
- Acompanhem diariamente as atualizações das notas de corte no portal do Sisu;
- Considerem alternativas de cursos ou instituições caso a nota do curso desejado esteja muito distante da sua pontuação;
- Avaliem as modalidades de concorrer por ampla concorrência ou por ações afirmativas/cotas.
O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro, e os candidatos que não forem selecionados poderão manifestar interesse na lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro.