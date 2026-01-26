ProUni 2026: guia completo para quem quer uma bolsa de estudo

O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação / Crédito: FERNANDA BARROS

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) 2026 estão abertas e representam uma das maiores oportunidades para estudantes ingressarem no ensino superior privado com bolsas de estudo integrais ou parciais. Nesta edição do primeiro semestre, o programa oferta 594.519 bolsas, a maior em sua história, distribuídas entre cursos presenciais, a distância e semipresenciais em todo o Brasil.



Confira a seguir o que você precisa para ingressar na universidade por meio do ProUni.

O ProUni é um programa do Ministério da Educação (MEC) criado em 2004 e regulamentado pela Lei nº 11.096/2005, que tem apoio do Governo Federal para ampliar o acesso ao ensino superior privado por meio de bolsas de 100% e 50% do valor das mensalidades.

Como funciona o ProUni

O programa concede bolsas de estudo em universidades e faculdades privadas a estudantes que atendem a critérios socioeconômicos e de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As bolsas podem ser integrais (100%) ou parciais (50%), dependendo da renda familiar do candidato. As bolsas são distribuídas por curso, turno, local de oferta e instituição, e os candidatos podem escolher até duas opções de curso, organizadas por ordem de preferência no momento da inscrição.

Quem pode se inscrever para ganhar a bolsa?

Para participar do ProUni 2026, o estudante precisa atender aos seguintes requisitos principais:

Ter concluído o ensino médio;



Ter participado das edições do Enem 2024 e/ou 2025;



Obter média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem e nota diferente de zero na redação.

Além disso, é preciso cumprir uma das condições listadas no edital, como ter estudado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública concorrendo a cursos de licenciatura: modalidades que também afetam critérios de renda e prioridade de seleção.

