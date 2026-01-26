ProUni 2026: guia completo para quem quer uma bolsa de estudo

Confira guia completo do ProUni 2026 para quem quer uma bolsa de estudoAmplamente utilizado por estudantes de baixa renda, o programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior; confira
As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) 2026 estão abertas e representam uma das maiores oportunidades para estudantes ingressarem no ensino superior privado com bolsas de estudo integrais ou parciais.
Nesta edição do primeiro semestre, o programa oferta 594.519 bolsas, a maior em sua história, distribuídas entre cursos presenciais, a distância e semipresenciais em todo o Brasil.
Confira a seguir o que você precisa para ingressar na universidade por meio do ProUni.
O ProUni é um programa do Ministério da Educação (MEC) criado em 2004 e regulamentado pela Lei nº 11.096/2005, que tem apoio do Governo Federal para ampliar o acesso ao ensino superior privado por meio de bolsas de 100% e 50% do valor das mensalidades.
Como funciona o ProUni
O programa concede bolsas de estudo em universidades e faculdades privadas a estudantes que atendem a critérios socioeconômicos e de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
As bolsas podem ser integrais (100%) ou parciais (50%), dependendo da renda familiar do candidato. As bolsas são distribuídas por curso, turno, local de oferta e instituição, e os candidatos podem escolher até duas opções de curso, organizadas por ordem de preferência no momento da inscrição.
Quem pode se inscrever para ganhar a bolsa?
Para participar do ProUni 2026, o estudante precisa atender aos seguintes requisitos principais:
- Ter concluído o ensino médio;
- Ter participado das edições do Enem 2024 e/ou 2025;
- Obter média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem e nota diferente de zero na redação.
Além disso, é preciso cumprir uma das condições listadas no edital, como ter estudado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública concorrendo a cursos de licenciatura: modalidades que também afetam critérios de renda e prioridade de seleção.
Critérios de renda e modalidades de bolsa
Os limites de renda familiar exigidos pelo programa são:
- Bolsa integral (100%): renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
- Bolsa parcial (50%): renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa.
Esses critérios são fundamentais para definir em qual modalidade o candidato pode concorrer às bolsas disponíveis.
ProUni 2026: inscrições, cronograma e etapas
As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026 começaram nesta segunda-feira, 26, e vão até 29 de janeiro de 2026, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
A inscrição é totalmente gratuita, sendo necessário login com conta gov.br.
Principais etapas do cronograma:
- Inscrições: 26 a 29 de janeiro de 2026.
- Resultado da 1ª chamada: 3 de fevereiro de 2026.
- Resultado da 2ª chamada: 2 de março de 2026.
- Lista de espera - manifestação de interesse: 25 e 26 de março de 2026.
- Resultado da lista de espera: 31 de março de 2026.
Os candidatos que forem convocados em uma das chamadas regulares ou por lista de espera deverão comprovar as informações prestadas no ato da inscrição diretamente com as instituições de ensino dentro dos prazos estabelecidos.
Dicas para candidatos
É necessário que os estudantes verifiquem todas as informações antes de confirmar a inscrição, especialmente dados pessoais, renda familiar e escolha de cursos e instituições. Além disso, acompanhar as notas de corte parciais, que podem ser atualizadas diariamente durante o período de inscrições e ajudam a medir as chances por curso e localidade.
Guardar documentos comprobatórios de renda e escolaridade, que podem ser exigidos pelas instituições caso o candidato seja selecionado pode ser um diferencial na hora da incrição.
A comprovação das informações é etapa obrigatória e pode variar conforme o perfil do candidato. Entre os documentos geralmente solicitados estão:
- Documento de identidade e CPF
- Comprovante de residência
- Histórico escolar do ensino médio
- Comprovantes de renda de todos os membros do grupo familiar
A não comprovação ou a inconsistência das informações pode resultar na perda da bolsa.
ProUni em números
Nesta edição do primeiro semestre de 2026, o programa disponibiliza 594.519 bolsas, sendo 274.819 bolsas integrais (100%) e 319.700 bolsas parciais (50%).
A maioria das vagas está concentrada em cursos como Administração, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos e Direito.
Esses números refletem a maior oferta de bolsas da história do programa e mostram a variedade de áreas e modalidades disponíveis aos estudantes.
Com mais de duas décadas de existência, o ProUni tem sido um instrumento importante para a democratização do acesso à educação superior no Brasil.