Da sala de aula ao Enem: estudante do Ceará alcança nota mil na redação

Laryssa Melo Ribeiro, de 19 anos, obteve a nota máxima na redação do Enem 2025 / Crédito: Divulgação/SAS Educação

O sonho chegou na infância — ela segurava a miniatura de uma maleta médica e consultava as bonecas dispostas ao redor. O ímpeto de transpor o desejo em realidade, solidificado no Ensino Médio, impulsionou a rotina acadêmica de Laryssa Melo Ribeiro que, aos 19 anos, conquistou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A trajetória segue a narrativa de outros estudantes que alcançaram o feito nos anos anteriores, com uma estrutura voltada ao treino constante da escrita, considerada o “ponto forte” de Laryssa. Apesar do conforto entre as palavras, chegar à nota mil ainda foi motivo de surpresa.

“Em 2025, no ano passado, foi o meu primeiro ano de cursinho e eu realmente não esperava. A redação sempre foi o meu ponto mais forte, então, não estava com uma esperança de (nota) mil mesmo… Eu esperava, assim, uma nota boa”, descreve a aluna.

Se o resultado foi inesperado, o tema, intitulado “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, já não surpreendeu Laryssa. Semanalmente, escrevia suas redações com temáticas variadas para a correção dos professores. Estudante de Medicina do Ceará conquista mil na redação do Enem | SAIBA MAIS Estudante do CE alcança nota mil na redação: trajetória de preparação Ela elogia a estrutura de seu cursinho, do Sistema Ari de Sá, que havia apresentado um assunto relacionado anteriormente. O repertório auxiliou na construção do texto, incluindo uma citação à Lei Orçamentária Anual (LOA) e o subfinanciamento no setor de fiscalização ao direito dos idosos.