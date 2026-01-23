Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nota de corte UFC: parcial Sisu 2026 hoje, sexta, 23/01

Sisu 2026: UFC divulga última parcial de notas de corte

Sistema segue aberto até esta sexta, 23, e notas da Universidade Federal do Ceará variam diariamente; veja lista com todos os cursos
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Inscrições do Sisu 2026 vão até esta sexta-feira (23), às 23h59, pelo portal Acesso Único

Notas de corte da UFC são *parciais* e foram atualizadas diariamente

Pontuações podem subir ou cair conforme a movimentação dos candidatos

Cursos mais concorridos concentram as maiores notas

Acompanhamento diário foi essencial para ajustar a estratégia de escolha

Resultado da chamada regular sai em 29 de janeiro

Quem não for selecionado pode manifestar interesse na lista de espera

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 23 de janeiro. O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC). O sistema reúne, nesta edição, 274,8 mil vagas em cursos de graduação de instituições públicas de todo o país.

Ao todo, são 7.399 cursos ofertados por 136 instituições federais e estaduais de ensino superior, distribuídas em todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro, conforme o cronograma oficial do MEC.

Leia mais

A seguir, saiba como funciona o sistema de notas de corte, veja lista completa com todos os cursos e notas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e próximos passos no Sisu 2026:

Sisu 2026: notas de corte são parciais e mudaram diariamente

As notas de corte divulgadas ao longo do período de inscrição são parciais e foram atualizadas diariamente até o encerramento do sistema. Isso significa que a pontuação mínima exigida para cada curso pode subir ou cair conforme a movimentação dos candidatos e as alterações nas escolhas feitas dentro da plataforma.

Especialistas em orientação educacional recomendam que os estudantes acompanhem o Sisu todos os dias, principalmente nas últimas horas antes do fechamento das inscrições. É nesse período que costumam ocorrer as maiores oscilações, sobretudo nos cursos mais concorridos.

Leia mais

Sisu 2026: leitura estratégica ajuda na escolha do curso

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), algumas notas apresentaram variações discretas em relação aos dias anteriores, especialmente em graduações com alta demanda. Essas mudanças são consideradas normais, já que o sistema permite alterações ilimitadas nas opções de curso durante o prazo de inscrição.

A orientação é observar a tendência das notas ao longo dos dias, e não apenas o valor isolado de uma única parcial. Cursos com grande concorrência, como Medicina, Direito e Engenharia, costumam registrar oscilações mais intensas próximo ao encerramento do Sisu.

Veja notas de corte da UFC no Sisu 2026

A Universidade Federal do Ceará aparece entre as instituições com maior procura no Sisu 2026. Na parcial desta sexta-feira, 23, os cursos de Medicina lideram as maiores notas de corte da instituição, tanto no campus de Fortaleza quanto no de Sobral.

Além da área da saúde, graduações como Direito, Psicologia, Odontologia, Engenharia de Computação e Filosofia (Bacharelado) figuram entre as mais concorridas.

A seguir, confira a última parcial das notas de corte da UFC no Sisu 2026, divulgada nesta sexta-feira, 23 de janeiro, organizada em ordem alfabética por curso.

  • ABI - Educação Física: UFC (Fortaleza) -- 687.98
  • Administração (Integral): UFC (Fortaleza) -- 699.56
  • Administração (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 697.92
  • Agronomia: UFC (Fortaleza) -- 652.63
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas: UFC (Itapajé) -- 687.23
  • Arquitetura e Urbanismo: UFC (Fortaleza) -- 730.73
  • Biblioteconomia: UFC (Fortaleza) -- 649.92
  • Biotecnologia: UFC (Fortaleza) -- 729.48
  • Cinema e Audiovisual: UFC (Fortaleza) -- 691.36
  • Ciência da Computação: UFC (Russas) -- 689.93
  • Ciência da Computação: UFC (Crateús) -- 703.56
  • Ciência da Computação: UFC (Quixadá) -- 712.26
  • Ciência da Computação: UFC (Fortaleza) -- 774.82
  • Ciência de Dados: UFC (Fortaleza) -- 740.46
  • Ciência de Dados: UFC (Itapajé) -- 658.43
  • Ciências Ambientais: UFC (Fortaleza) -- 663.93
  • Ciências Atuariais: UFC (Fortaleza) -- 679.86
  • Ciências Biológicas (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 717.84
  • Ciências Biológicas (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 721.14
  • Ciências Contábeis (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 700.36
  • Ciências Contábeis (Integral): UFC (Fortaleza) -- 698.14
  • Ciências Econômicas: UFC (Sobral) -- 691.83
  • Ciências Econômicas (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 697.36
  • Ciências Econômicas (Integral): UFC (Fortaleza) -- 705.12
  • Ciências Sociais (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 671.22
  • Ciências Sociais (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 674.04
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda: UFC (Fortaleza) -- 696.63
  • Dança (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 666.18
  • Dança (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 653.34
  • Design: UFC (Fortaleza) -- 715.72
  • Design - Moda: UFC (Fortaleza) -- 694.36
  • Design Digital: UFC (Quixadá) -- 671.23
  • Direito (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 773.73
  • Direito (Integral): UFC (Fortaleza) -- 782.48
  • Economia Ecológica: UFC (Fortaleza) -- 641.56
  • Enfermagem: UFC (Fortaleza) -- 737.63
  • Engenharia Ambiental e Sanitária: UFC (Crateús) -- 641.12
  • Engenharia Ambiental e Sanitária: UFC (Fortaleza) -- 681.53
  • Engenharia Civil: UFC (Fortaleza) -- 720.98
  • Engenharia Civil: UFC (Crateús) -- 685.86
  • Engenharia Civil: UFC (Russas) -- 680.88
  • Engenharia de Alimentos: UFC (Fortaleza) -- 662.68
  • Engenharia de Computação: UFC (Fortaleza) -- 769.24
  • Engenharia de Computação: UFC (Sobral) -- 718.13
  • Engenharia de Computação: UFC (Quixadá) -- 694.66
  • Engenharia de Energias Renováveis: UFC (Fortaleza) -- 715.02
  • Engenharia de Minas: UFC (Crateús) -- 637.93
  • Engenharia de Pesca: UFC (Fortaleza) -- 640.48
  • Engenharia de Produção: UFC (Fortaleza) -- 716.12
  • Engenharia de Produção: UFC (Russas) -- 646.02
  • Engenharia de Software: UFC (Russas) -- 703.42
  • Engenharia de Software: UFC (Quixadá) -- 730.04
  • Engenharia de Telecomunicações: UFC (Fortaleza) -- 691.13
  • Engenharia Elétrica: UFC (Sobral) -- 688.28
  • Engenharia Elétrica: UFC (Fortaleza) -- 729.33
  • Engenharia Mecânica: UFC (Fortaleza) -- 737.73
  • Engenharia Mecânica: UFC (Russas) -- 662.23
  • Engenharia Metalúrgica: UFC (Fortaleza) -- 664.63
  • Engenharia Química: UFC (Fortaleza) -- 724.86
  • Estatística: UFC (Fortaleza) -- 687.52
  • Farmácia: UFC (Fortaleza) -- 730.72
  • Filosofia (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 679.78
  • Filosofia (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 800.74
  • Finanças (Vespertino): UFC (Fortaleza) -- 684.93
  • Finanças (Noturno): UFC (Sobral) -- 687.64
  • Fisioterapia: UFC (Fortaleza) -- 737.28
  • Física (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 699.56
  • Física (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 676.52
  • Gastronomia: UFC (Fortaleza) -- 710.73
  • Geografia (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 660.42
  • Geografia (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 669.94
  • Geologia: UFC (Fortaleza) -- 658.26
  • Gestão de Políticas Públicas: UFC (Fortaleza) -- 673.06
  • História: UFC (Fortaleza) -- 691.56
  • Inteligência Artificial: UFC (Quixadá) -- 692.78
  • Jornalismo: UFC (Fortaleza) -- 705.98
  • Letras - Espanhol: UFC (Fortaleza) -- 658.54
  • Letras - Inglês: UFC (Fortaleza) -- 686.06
  • Letras - Libras: UFC (Fortaleza) -- 715.04
  • Letras - Língua Portuguesa: UFC (Fortaleza) -- 688.94
  • Letras - Português e Alemão: UFC (Fortaleza) -- 671.64
  • Letras - Português e Espanhol: UFC (Fortaleza) -- 660.06
  • Letras - Português e Francês: UFC (Fortaleza) -- 675.02
  • Letras - Português e Inglês: UFC (Fortaleza) -- 697.78
  • Letras - Português e Italiano: UFC (Fortaleza) -- 658.74
  • Matemática (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 687.83
  • Matemática (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 704.74
  • Medicina: UFC (Sobral) -- 809.23
  • Medicina: UFC (Fortaleza) -- 814.76
  • Música (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 669.73
  • Música (Licenciatura): UFC (Sobral) -- 660.28
  • Oceanografia: UFC (Fortaleza) -- 677.76
  • Odontologia: UFC (Fortaleza) -- 760.43
  • Odontologia: UFC (Sobral) -- 755.22
  • Pedagogia (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 671.88
  • Pedagogia (Integral): UFC (Fortaleza) -- 670.24
  • Psicologia: UFC (Fortaleza) -- 752.63
  • Psicologia: UFC (Sobral) -- 733.93
  • Química (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 693.53
  • Química (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 686.62
  • Redes de Computadores: UFC (Quixadá) -- 644.68
  • Secretariado Executivo: UFC (Fortaleza) -- 654.82
  • Segurança da Informação: UFC (Itapajé) -- 657.16
  • Sistemas de Informação: UFC (Crateús) -- 677.53
  • Sistemas de Informação: UFC (Quixadá) -- 674.58
  • Sistemas e Mídias Digitais (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 701.18
  • Sistemas e Mídias Digitais (Integral): UFC (Fortaleza) -- 711.84
  • Teatro: UFC (Itapajé) -- 611.16
  • Teatro: UFC (Fortaleza) -- 662.54
  • Zootecnia: UFC (Fortaleza) -- 669.63

Leia mais

Lei de Cotas e modalidades de concorrência no Sisu 2026

As vagas ofertadas pelo Sisu seguem a Lei de Cotas, que reserva oportunidades para estudantes oriundos da rede pública de ensino, com recorte de renda, além de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O candidato pode concorrer em todas as modalidades para as quais se enquadrar.

As informações socioeconômicas declaradas durante a inscrição são utilizadas posteriormente pelas instituições para validar o direito às vagas reservadas. Por isso, é fundamental que os dados sejam preenchidos corretamente no momento da inscrição.

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Sisu 2026: o que acontece após o resultado final

Os candidatos que não forem selecionados em nenhuma das duas opções de curso na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera. O procedimento deve ser feito na própria página do Sisu, logo após a divulgação do resultado oficial, no dia 29 de janeiro.

Depois da manifestação, o estudante deve acompanhar diretamente os canais oficiais da instituição escolhida, pois as convocações passam a ser de responsabilidade das universidades.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar