Nota de corte UFC: parcial Sisu 2026 hoje, sexta, 23/01

Sisu 2026: UFC divulga última parcial de notas de corteSistema segue aberto até esta sexta, 23, e notas da Universidade Federal do Ceará variam diariamente; veja lista com todos os cursos
Notas de corte da UFC são *parciais* e foram atualizadas diariamente
Pontuações podem subir ou cair conforme a movimentação dos candidatos
Cursos mais concorridos concentram as maiores notas
Acompanhamento diário foi essencial para ajustar a estratégia de escolha
Resultado da chamada regular sai em 29 de janeiro
Quem não for selecionado pode manifestar interesse na lista de espera
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 23 de janeiro. O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC). O sistema reúne, nesta edição, 274,8 mil vagas em cursos de graduação de instituições públicas de todo o país.
Ao todo, são 7.399 cursos ofertados por 136 instituições federais e estaduais de ensino superior, distribuídas em todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro, conforme o cronograma oficial do MEC.
A seguir, saiba como funciona o sistema de notas de corte, veja lista completa com todos os cursos e notas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e próximos passos no Sisu 2026:
Sisu 2026: notas de corte são parciais e mudaram diariamente
As notas de corte divulgadas ao longo do período de inscrição são parciais e foram atualizadas diariamente até o encerramento do sistema. Isso significa que a pontuação mínima exigida para cada curso pode subir ou cair conforme a movimentação dos candidatos e as alterações nas escolhas feitas dentro da plataforma.
Especialistas em orientação educacional recomendam que os estudantes acompanhem o Sisu todos os dias, principalmente nas últimas horas antes do fechamento das inscrições. É nesse período que costumam ocorrer as maiores oscilações, sobretudo nos cursos mais concorridos.
Sisu 2026: leitura estratégica ajuda na escolha do curso
Na Universidade Federal do Ceará (UFC), algumas notas apresentaram variações discretas em relação aos dias anteriores, especialmente em graduações com alta demanda. Essas mudanças são consideradas normais, já que o sistema permite alterações ilimitadas nas opções de curso durante o prazo de inscrição.
A orientação é observar a tendência das notas ao longo dos dias, e não apenas o valor isolado de uma única parcial. Cursos com grande concorrência, como Medicina, Direito e Engenharia, costumam registrar oscilações mais intensas próximo ao encerramento do Sisu.
Veja notas de corte da UFC no Sisu 2026
A Universidade Federal do Ceará aparece entre as instituições com maior procura no Sisu 2026. Na parcial desta sexta-feira, 23, os cursos de Medicina lideram as maiores notas de corte da instituição, tanto no campus de Fortaleza quanto no de Sobral.
Além da área da saúde, graduações como Direito, Psicologia, Odontologia, Engenharia de Computação e Filosofia (Bacharelado) figuram entre as mais concorridas.
A seguir, confira a última parcial das notas de corte da UFC no Sisu 2026, divulgada nesta sexta-feira, 23 de janeiro, organizada em ordem alfabética por curso.
- ABI - Educação Física: UFC (Fortaleza) -- 687.98
- Administração (Integral): UFC (Fortaleza) -- 699.56
- Administração (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 697.92
- Agronomia: UFC (Fortaleza) -- 652.63
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas: UFC (Itapajé) -- 687.23
- Arquitetura e Urbanismo: UFC (Fortaleza) -- 730.73
- Biblioteconomia: UFC (Fortaleza) -- 649.92
- Biotecnologia: UFC (Fortaleza) -- 729.48
- Cinema e Audiovisual: UFC (Fortaleza) -- 691.36
- Ciência da Computação: UFC (Russas) -- 689.93
- Ciência da Computação: UFC (Crateús) -- 703.56
- Ciência da Computação: UFC (Quixadá) -- 712.26
- Ciência da Computação: UFC (Fortaleza) -- 774.82
- Ciência de Dados: UFC (Fortaleza) -- 740.46
- Ciência de Dados: UFC (Itapajé) -- 658.43
- Ciências Ambientais: UFC (Fortaleza) -- 663.93
- Ciências Atuariais: UFC (Fortaleza) -- 679.86
- Ciências Biológicas (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 717.84
- Ciências Biológicas (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 721.14
- Ciências Contábeis (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 700.36
- Ciências Contábeis (Integral): UFC (Fortaleza) -- 698.14
- Ciências Econômicas: UFC (Sobral) -- 691.83
- Ciências Econômicas (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 697.36
- Ciências Econômicas (Integral): UFC (Fortaleza) -- 705.12
- Ciências Sociais (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 671.22
- Ciências Sociais (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 674.04
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda: UFC (Fortaleza) -- 696.63
- Dança (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 666.18
- Dança (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 653.34
- Design: UFC (Fortaleza) -- 715.72
- Design - Moda: UFC (Fortaleza) -- 694.36
- Design Digital: UFC (Quixadá) -- 671.23
- Direito (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 773.73
- Direito (Integral): UFC (Fortaleza) -- 782.48
- Economia Ecológica: UFC (Fortaleza) -- 641.56
- Enfermagem: UFC (Fortaleza) -- 737.63
- Engenharia Ambiental e Sanitária: UFC (Crateús) -- 641.12
- Engenharia Ambiental e Sanitária: UFC (Fortaleza) -- 681.53
- Engenharia Civil: UFC (Fortaleza) -- 720.98
- Engenharia Civil: UFC (Crateús) -- 685.86
- Engenharia Civil: UFC (Russas) -- 680.88
- Engenharia de Alimentos: UFC (Fortaleza) -- 662.68
- Engenharia de Computação: UFC (Fortaleza) -- 769.24
- Engenharia de Computação: UFC (Sobral) -- 718.13
- Engenharia de Computação: UFC (Quixadá) -- 694.66
- Engenharia de Energias Renováveis: UFC (Fortaleza) -- 715.02
- Engenharia de Minas: UFC (Crateús) -- 637.93
- Engenharia de Pesca: UFC (Fortaleza) -- 640.48
- Engenharia de Produção: UFC (Fortaleza) -- 716.12
- Engenharia de Produção: UFC (Russas) -- 646.02
- Engenharia de Software: UFC (Russas) -- 703.42
- Engenharia de Software: UFC (Quixadá) -- 730.04
- Engenharia de Telecomunicações: UFC (Fortaleza) -- 691.13
- Engenharia Elétrica: UFC (Sobral) -- 688.28
- Engenharia Elétrica: UFC (Fortaleza) -- 729.33
- Engenharia Mecânica: UFC (Fortaleza) -- 737.73
- Engenharia Mecânica: UFC (Russas) -- 662.23
- Engenharia Metalúrgica: UFC (Fortaleza) -- 664.63
- Engenharia Química: UFC (Fortaleza) -- 724.86
- Estatística: UFC (Fortaleza) -- 687.52
- Farmácia: UFC (Fortaleza) -- 730.72
- Filosofia (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 679.78
- Filosofia (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 800.74
- Finanças (Vespertino): UFC (Fortaleza) -- 684.93
- Finanças (Noturno): UFC (Sobral) -- 687.64
- Fisioterapia: UFC (Fortaleza) -- 737.28
- Física (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 699.56
- Física (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 676.52
- Gastronomia: UFC (Fortaleza) -- 710.73
- Geografia (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 660.42
- Geografia (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 669.94
- Geologia: UFC (Fortaleza) -- 658.26
- Gestão de Políticas Públicas: UFC (Fortaleza) -- 673.06
- História: UFC (Fortaleza) -- 691.56
- Inteligência Artificial: UFC (Quixadá) -- 692.78
- Jornalismo: UFC (Fortaleza) -- 705.98
- Letras - Espanhol: UFC (Fortaleza) -- 658.54
- Letras - Inglês: UFC (Fortaleza) -- 686.06
- Letras - Libras: UFC (Fortaleza) -- 715.04
- Letras - Língua Portuguesa: UFC (Fortaleza) -- 688.94
- Letras - Português e Alemão: UFC (Fortaleza) -- 671.64
- Letras - Português e Espanhol: UFC (Fortaleza) -- 660.06
- Letras - Português e Francês: UFC (Fortaleza) -- 675.02
- Letras - Português e Inglês: UFC (Fortaleza) -- 697.78
- Letras - Português e Italiano: UFC (Fortaleza) -- 658.74
- Matemática (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 687.83
- Matemática (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 704.74
- Medicina: UFC (Sobral) -- 809.23
- Medicina: UFC (Fortaleza) -- 814.76
- Música (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 669.73
- Música (Licenciatura): UFC (Sobral) -- 660.28
- Oceanografia: UFC (Fortaleza) -- 677.76
- Odontologia: UFC (Fortaleza) -- 760.43
- Odontologia: UFC (Sobral) -- 755.22
- Pedagogia (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 671.88
- Pedagogia (Integral): UFC (Fortaleza) -- 670.24
- Psicologia: UFC (Fortaleza) -- 752.63
- Psicologia: UFC (Sobral) -- 733.93
- Química (Bacharelado): UFC (Fortaleza) -- 693.53
- Química (Licenciatura): UFC (Fortaleza) -- 686.62
- Redes de Computadores: UFC (Quixadá) -- 644.68
- Secretariado Executivo: UFC (Fortaleza) -- 654.82
- Segurança da Informação: UFC (Itapajé) -- 657.16
- Sistemas de Informação: UFC (Crateús) -- 677.53
- Sistemas de Informação: UFC (Quixadá) -- 674.58
- Sistemas e Mídias Digitais (Noturno): UFC (Fortaleza) -- 701.18
- Sistemas e Mídias Digitais (Integral): UFC (Fortaleza) -- 711.84
- Teatro: UFC (Itapajé) -- 611.16
- Teatro: UFC (Fortaleza) -- 662.54
- Zootecnia: UFC (Fortaleza) -- 669.63
Lei de Cotas e modalidades de concorrência no Sisu 2026
As vagas ofertadas pelo Sisu seguem a Lei de Cotas, que reserva oportunidades para estudantes oriundos da rede pública de ensino, com recorte de renda, além de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O candidato pode concorrer em todas as modalidades para as quais se enquadrar.
As informações socioeconômicas declaradas durante a inscrição são utilizadas posteriormente pelas instituições para validar o direito às vagas reservadas. Por isso, é fundamental que os dados sejam preenchidos corretamente no momento da inscrição.
Sisu 2026: o que acontece após o resultado final
Os candidatos que não forem selecionados em nenhuma das duas opções de curso na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera. O procedimento deve ser feito na própria página do Sisu, logo após a divulgação do resultado oficial, no dia 29 de janeiro.
Depois da manifestação, o estudante deve acompanhar diretamente os canais oficiais da instituição escolhida, pois as convocações passam a ser de responsabilidade das universidades.