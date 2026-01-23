Nota de corte UFC: parcial Sisu 2026 hoje, sexta, 23/01

As inscrições para o Sisu 2026 seguem até 23h59 desta sexta-feira (23 de janeiro), pelo portal Acesso Único. / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

Quem não for selecionado pode manifestar interesse na lista de espera As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 23 de janeiro. O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC). O sistema reúne, nesta edição, 274,8 mil vagas em cursos de graduação de instituições públicas de todo o país.

Ao todo, são 7.399 cursos ofertados por 136 instituições federais e estaduais de ensino superior, distribuídas em todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro, conforme o cronograma oficial do MEC.

A orientação é observar a tendência das notas ao longo dos dias, e não apenas o valor isolado de uma única parcial. Cursos com grande concorrência, como Medicina, Direito e Engenharia, costumam registrar oscilações mais intensas próximo ao encerramento do Sisu. Veja notas de corte da UFC no Sisu 2026 A Universidade Federal do Ceará aparece entre as instituições com maior procura no Sisu 2026. Na parcial desta sexta-feira, 23, os cursos de Medicina lideram as maiores notas de corte da instituição, tanto no campus de Fortaleza quanto no de Sobral. Além da área da saúde, graduações como Direito, Psicologia, Odontologia, Engenharia de Computação e Filosofia (Bacharelado) figuram entre as mais concorridas.