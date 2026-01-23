Sisu 2026: quando sai o resultado da chamada regular?

Quando sai o resultado da chamada regular do Sisu 2026? Veja calendárioApós as parciais, os candidatos saberão se foram aprovados no dia 29, uma quinta-feira. Com o resultado em mãos, qual é o próximo passo? Confira
Os candidatos que realizaram a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 durante esta semana poderão checar o resultado da chamada regular na próxima quinta-feira, dia 29.
Com o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos três anos, 2023, 2024 e 2025, o estudante pôde tentar uma vaga até às 00h desta sexta-feira, 23. Agora, resta aguardar para saber se conseguiu a aprovação ou se ficou na lista de espera.
Veja, a seguir, como funciona a chamada regular do Sisu e quais são os próximos passos.
Sisu 2026: o que é o resultado da chamada regular
Durante o período de inscrições do Sisu 2026, do dia 19 ao 23, o candidato pôde escolher a primeira e a segunda opção de curso nas quais desejava aplicar sua nota do Enem. Diariamente, o sistema era atualizado com o resultado parcial, apresentando a classificação individual do inscrito e a nota de corte de cada curso.
Por exemplo: para o curso de Medicina, determinado candidato ocupava o 5º lugar, enquanto a nota de corte, que corresponde à pontuação do último candidato dentro das vagas ofertadas, era 800. No terceiro dia, essa nota subiu para 810, e o mesmo candidato passou a ocupar a 10ª posição.
Portanto, o resultado da chamada regular é a lista oficial dos aprovados que, agora, estão aptos a realizar a matrícula. Esse é o penúltimo passo do Sisu; o último é a convocação da lista de espera.
Sisu 2026: saiba como conferir a lista de espera
Candidatos que não foram convocados para a chamada regular ainda tem chances de entrar na vaga pela lista de espera. Para isso, é necessário manifestar interesse, pois o sistema não inclui o candidato automaticamente.
É apto para entrar para a lista aquele candidato que não foi aprovado em nenhuma das opções de curso que se inscreveu. Esse processo deve ser realizado no Portal Único de Acesso entre o dia 29 de janeiro e 2 de fevereiro, prazo previsto no site do Sisu. A opção de participar aparecerá na página de inscrição do candidato.
Como funciona?
Caso um dos selecionados na chamada regular não efetue a matrícula na instituição, a vaga será destinada ao próximo candidato da lista.
Ou seja, se um curso oferece 25 vagas, o primeiro desistente cede lugar ao 26º colocado. Havendo múltiplos desistentes ou caso o convocado da lista de espera também não se matricule, a lista continua "rodando" até o preenchimento total das vagas.
Cada instituição cuida das suas respectivas listas de espera, portanto, é necessário ficar atenta aos canais e portais oficiais da universidade do curso que aplicou para a lista. Vale lembrar que o Sisu só permite que um candidato fique me uma lista de espera por vez.
Se convocado, o estudante deve realizar a pré-matrícula e enviar as documentações solicitadas pela instituição. É crucial respeitar todos os prazos envolvidos no processo para garantir a vaga.