Sisu 2026: quando sai o resultado da chamada regular?

Chamada regular e lista de espera são os últimos passos do Sisu 2026; entenda e veja datas / Crédito: Agência Brasil

Os candidatos que realizaram a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 durante esta semana poderão checar o resultado da chamada regular na próxima quinta-feira, dia 29. Com o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos três anos, 2023, 2024 e 2025, o estudante pôde tentar uma vaga até às 00h desta sexta-feira, 23. Agora, resta aguardar para saber se conseguiu a aprovação ou se ficou na lista de espera.

Veja, a seguir, como funciona a chamada regular do Sisu e quais são os próximos passos. Sisu 2026: o que é o resultado da chamada regular

Durante o período de inscrições do Sisu 2026, do dia 19 ao 23, o candidato pôde escolher a primeira e a segunda opção de curso nas quais desejava aplicar sua nota do Enem. Diariamente, o sistema era atualizado com o resultado parcial, apresentando a classificação individual do inscrito e a nota de corte de cada curso. Por exemplo: para o curso de Medicina, determinado candidato ocupava o 5º lugar, enquanto a nota de corte, que corresponde à pontuação do último candidato dentro das vagas ofertadas, era 800. No terceiro dia, essa nota subiu para 810, e o mesmo candidato passou a ocupar a 10ª posição.

É apto para entrar para a lista aquele candidato que não foi aprovado em nenhuma das opções de curso que se inscreveu. Esse processo deve ser realizado no Portal Único de Acesso entre o dia 29 de janeiro e 2 de fevereiro, prazo previsto no site do Sisu. A opção de participar aparecerá na página de inscrição do candidato. Como funciona? Caso um dos selecionados na chamada regular não efetue a matrícula na instituição, a vaga será destinada ao próximo candidato da lista. Ou seja, se um curso oferece 25 vagas, o primeiro desistente cede lugar ao 26º colocado. Havendo múltiplos desistentes ou caso o convocado da lista de espera também não se matricule, a lista continua "rodando" até o preenchimento total das vagas.