Como calcular média Enem 2025: simples e ponderada

Resumo Após a divulgação das notas do Enem 2025, é crucial entender como calcular a média final. Existem duas formas principais: a média simples, com pesos iguais para todas as áreas, e a média ponderada, usada em alguns processos seletivos como o Sisu e em universidades, onde cada área tem um peso diferente. A nota do Enem é essencial para ingresso em universidades públicas e privadas, além de programas como Prouni e Fies. Após a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 nesta sexta-feira, 16, muitos estudantes se deparam com uma etapa decisiva: calcular a média das notas para saber se têm chances reais de ingresso no ensino superior.

Todas recebem pontuação de zero a mil pontos e são calculadas com base na Teoria da Resposta ao Item (TRI), modelo que considera o grau de dificuldade das questões e o padrão de respostas do candidato. As áreas avaliadas são: Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Ciências Humanas e suas Tecnologias



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias



Matemática e suas Tecnologias



Redação Essas cinco notas são a base para o cálculo da média final.

Como calcular a média simples do Enem 2025?

A média simples é a forma mais comum de cálculo e costuma ser utilizada por faculdades privadas e como referência inicial pelos candidatos. Nesse modelo, todas as notas têm o mesmo peso. O cálculo funciona da seguinte forma: