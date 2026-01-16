Como calcular média Enem 2025: simples e ponderada

Enem 2025: aprenda a calcular sua média e entenda os pesos das notasAprenda a calcular a média simples e a média ponderada do Enem e entenda como usar a nota no Sisu, Prouni, Fies e até em universidades no exterior
Resumo
Após a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 nesta sexta-feira, 16, muitos estudantes se deparam com uma etapa decisiva: calcular a média das notas para saber se têm chances reais de ingresso no ensino superior.
O exame é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil e também é aceito por dezenas de instituições internacionais.
Saber exatamente como funciona esse cálculo ajuda o candidato a planejar melhor suas escolhas, entender notas de corte e aproveitar as oportunidades oferecidas pelos programas do Ministério da Educação.
Leia mais
Quais notas entram no cálculo do Enem?
A nota do Enem é formada por cinco avaliações. Quatro delas são provas objetivas e uma é a redação.
Todas recebem pontuação de zero a mil pontos e são calculadas com base na Teoria da Resposta ao Item (TRI), modelo que considera o grau de dificuldade das questões e o padrão de respostas do candidato.
As áreas avaliadas são:
- Ciências da Natureza e suas Tecnologias
- Ciências Humanas e suas Tecnologias
- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
- Matemática e suas Tecnologias
- Redação
Essas cinco notas são a base para o cálculo da média final.
Como calcular a média simples do Enem 2025?
A média simples é a forma mais comum de cálculo e costuma ser utilizada por faculdades privadas e como referência inicial pelos candidatos. Nesse modelo, todas as notas têm o mesmo peso.
O cálculo funciona da seguinte forma:
- some as notas das quatro áreas do conhecimento;
- adicione a nota da redação;
- divida o valor total por cinco.
Por exemplo, um estudante que tirou 600 em Linguagens, 650 em Ciências Humanas, 500 em Ciências da Natureza, 700 em Matemática e 800 na Redação terá a seguinte conta:
- 600 + 650 + 500 + 700 + 800 = 3.250.
Ao dividir esse total por cinco, a média final será de 650 pontos.
O que é a média ponderada e quando ela é usada?
Algumas universidades e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) utilizam a média ponderada. Nesse caso, cada área recebe um peso diferente, de acordo com a importância para o curso escolhido. A redação, por exemplo, costuma ter peso maior em muitos cursos.
Para calcular a média ponderada, o candidato deve:
- multiplicar cada nota pelo peso definido pela instituição;
- somar todos os resultados obtidos;
- dividir o total pela soma dos pesos.
Supondo um curso com os seguintes pesos: Ciências Humanas (2), Ciências da Natureza (1), Matemática (1), Linguagens (2) e Redação (3), e notas de 720, 680, 710, 740 e 790, o cálculo resultará em uma média final de 755,55 pontos.
Esse tipo de média pode alterar significativamente a classificação do candidato.
Para que serve a média do Enem?
A média do Enem é utilizada como critério de seleção em diversas modalidades de ingresso no ensino superior. No Sisu, ela define o acesso a universidades públicas.
No Prouni, é usada para a concessão de bolsas integrais e parciais em instituições privadas. Já no Fies, a nota é um dos requisitos para concorrer ao financiamento estudantil.
Além disso, muitas faculdades privadas utilizam a nota do Enem como substituta do vestibular tradicional, e mais de 50 instituições de ensino superior em Portugal aceitam o exame como forma de ingresso.