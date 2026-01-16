Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como calcular média Enem 2025: simples e ponderada

Enem 2025: aprenda a calcular sua média e entenda os pesos das notas

Aprenda a calcular a média simples e a média ponderada do Enem e entenda como usar a nota no Sisu, Prouni, Fies e até em universidades no exterior
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Após a divulgação das notas do Enem 2025, é crucial entender como calcular a média final. Existem duas formas principais: a média simples, com pesos iguais para todas as áreas, e a média ponderada, usada em alguns processos seletivos como o Sisu e em universidades, onde cada área tem um peso diferente. A nota do Enem é essencial para ingresso em universidades públicas e privadas, além de programas como Prouni e Fies.

Após a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 nesta sexta-feira, 16, muitos estudantes se deparam com uma etapa decisiva: calcular a média das notas para saber se têm chances reais de ingresso no ensino superior.

O exame é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil e também é aceito por dezenas de instituições internacionais.

Saber exatamente como funciona esse cálculo ajuda o candidato a planejar melhor suas escolhas, entender notas de corte e aproveitar as oportunidades oferecidas pelos programas do Ministério da Educação.

Leia mais

Quais notas entram no cálculo do Enem?

A nota do Enem é formada por cinco avaliações. Quatro delas são provas objetivas e uma é a redação.

Todas recebem pontuação de zero a mil pontos e são calculadas com base na Teoria da Resposta ao Item (TRI), modelo que considera o grau de dificuldade das questões e o padrão de respostas do candidato.

As áreas avaliadas são:

  • Ciências da Natureza e suas Tecnologias
  • Ciências Humanas e suas Tecnologias
  • Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
  • Matemática e suas Tecnologias
  • Redação

Essas cinco notas são a base para o cálculo da média final.

Leia mais

Como calcular a média simples do Enem 2025?

A média simples é a forma mais comum de cálculo e costuma ser utilizada por faculdades privadas e como referência inicial pelos candidatos. Nesse modelo, todas as notas têm o mesmo peso.

O cálculo funciona da seguinte forma:

  • some as notas das quatro áreas do conhecimento;
  • adicione a nota da redação;
  • divida o valor total por cinco.

Por exemplo, um estudante que tirou 600 em Linguagens, 650 em Ciências Humanas, 500 em Ciências da Natureza, 700 em Matemática e 800 na Redação terá a seguinte conta:

  • 600 + 650 + 500 + 700 + 800 = 3.250.

Ao dividir esse total por cinco, a média final será de 650 pontos.

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

O que é a média ponderada e quando ela é usada?

Algumas universidades e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) utilizam a média ponderada. Nesse caso, cada área recebe um peso diferente, de acordo com a importância para o curso escolhido. A redação, por exemplo, costuma ter peso maior em muitos cursos.

Para calcular a média ponderada, o candidato deve:

  • multiplicar cada nota pelo peso definido pela instituição;
  • somar todos os resultados obtidos;
  • dividir o total pela soma dos pesos.

Supondo um curso com os seguintes pesos: Ciências Humanas (2), Ciências da Natureza (1), Matemática (1), Linguagens (2) e Redação (3), e notas de 720, 680, 710, 740 e 790, o cálculo resultará em uma média final de 755,55 pontos.

Esse tipo de média pode alterar significativamente a classificação do candidato.

Para que serve a média do Enem?

A média do Enem é utilizada como critério de seleção em diversas modalidades de ingresso no ensino superior. No Sisu, ela define o acesso a universidades públicas.

No Prouni, é usada para a concessão de bolsas integrais e parciais em instituições privadas. Já no Fies, a nota é um dos requisitos para concorrer ao financiamento estudantil.

Além disso, muitas faculdades privadas utilizam a nota do Enem como substituta do vestibular tradicional, e mais de 50 instituições de ensino superior em Portugal aceitam o exame como forma de ingresso.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar