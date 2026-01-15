Uece divulga resultado do vestibular 2026.1

Foto de apoio ilustrativo: lista dos aprovados para primeiro período letivo de 2026 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) já está disponível desde quarta-feira, 14 / Crédito: FÁBIO LIMA

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou o resultado definitivo do vestibular para ingresso nos cursos de graduação regular do primeiro período letivo de 2026 nessa quarta-feira, 14. Uece: mais de 44 mil candidatos participam da 1ª fase do vestibular; VEJA



Média da prova de conhecimentos gerais foi de 73 pontos. Para essa edição, a Uece disponibilizou 2.880 vagas distribuídas em 86 cursos de licenciatura e bacharelado, nos turnos diurno e noturno.

Inicialmente, estiveram na disputa 44 mil candidatos. Número foi reduzido para 10.881 pessoas após primeira aplicação. A prova de conhecimentos gerais foi composta por 85 questões objetivas, englobando as áreas de ciências humanas (filosofia, sociologia, geografia e história), ciências da natureza e matemática (biologia, física, química e matemática) e linguagens e códigos (língua portuguesa, educação física e língua estrangeira). Na segunda fase do certame, os vestibulandos fizeram quatro provas, sendo uma de Redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato. Essa etapa consistiu em um exame de redação, valendo 60 pontos, e três avaliações específicas, totalizando 60 questões.

