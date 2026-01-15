Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uece divulga resultado do vestibular 2026.1

Com semestre previsto para iniciar dia 23 de fevereiro, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) disponibiliza lista dos nomes aprovados nessa quarta-feira, 14
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou o resultado definitivo do vestibular para ingresso nos cursos de graduação regular do primeiro período letivo de 2026 nessa quarta-feira, 14.

Média da prova de conhecimentos gerais foi de 73 pontos. Para essa edição, a Uece disponibilizou 2.880 vagas distribuídas em 86 cursos de licenciatura e bacharelado, nos turnos diurno e noturno.

Semestre tem início previsto para o dia 23 de fevereiro.

Provas ocorreram em 2025, nos dias 12 de outubro (1ª fase), e 30 de novembro e 1º de dezembro (2ª fase).

Certame foi aplicado em 71 locais, abrangendo os campus da Instituição em Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Inicialmente, estiveram na disputa 44 mil candidatos. Número foi reduzido para 10.881 pessoas após primeira aplicação.

A prova de conhecimentos gerais foi composta por 85 questões objetivas, englobando as áreas de ciências humanas (filosofia, sociologia, geografia e história), ciências da natureza e matemática (biologia, física, química e matemática) e linguagens e códigos (língua portuguesa, educação física e língua estrangeira).

Na segunda fase do certame, os vestibulandos fizeram quatro provas, sendo uma de Redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato. Essa etapa consistiu em um exame de redação, valendo 60 pontos, e três avaliações específicas, totalizando 60 questões.

Estabelecido como um dos processos seletivos para universidades mais disputados do Ceará, vestibular da Uece ocorre duas vezes anualmente.

Para conferir lista completa dos nomes aprovados, clique aqui.

