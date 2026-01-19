Sisu 2026: que horas abre? Veja como se inscrever e vagas no CE

Sisu 2026: Confira o cronograma e a oferta de vagas para o estado do Ceará / Crédito: Divulgação/MEC

Estudantes podem manifestar interesse para a lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada 2026 (Sisu 2026) começam nesta segunda-feira, 19, e seguem disponíveis até o dia 23 de janeiro. Por meio do sistema, os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, podem concorrer a vagas em 136 instituições públicas espalhadas pelo país.

O processo de inscrição no Sisu é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial do Ministério da Educação (MEC). Durante o prazo, é permitido escolher entre duas opções de curso e alterar as opções conforme as notas de corte parciais.

A seguir, confira como se inscrever no Sisu 2026 e veja as vagas disponíveis no Ceará: Leia mais Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFC Sobre o assunto Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFC Sisu 2026: saiba o passo a passo para se inscrever Entre no site oficial sisu.mec.gov.br e clique em "Fazer Inscrição" Utilize seu CPF e senha da conta única do Governo Federal para acessar o sistema Pesquise por instituição, curso ou cidade. Você deve selecionar, por ordem de preferência, a primeira e a segunda opção de graduação Escolha se deseja concorrer às vagas de Ampla Concorrência ou pelo sistema de Cotas (Lei de Cotas) Durante o período de 19 a 23 de janeiro, verifique a nota de corte parcial e mude suas opções caso necessário para aumentar suas chances de aprovação Os candidatos que não forem aprovados de primeira poderão manifestar interesse para permanecer na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

Sisu 2026: quantas vagas são ofertadas no Ceará? O estado do Ceará oferta 14,2 mil vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Dessas, 8.543 serão disponibilizadas em universidades federais e 5.680 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). No total, MEC disponibilizou mais de 274 mil vagas em todo o Brasil. A edição é considerada a maior da história do programa, com a participação de 136 instituições de ensino superior e a oferta de 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, ampliando o acesso à educação superior pública e de qualidade. Além disso, os candidatos do Ceará poderão concorrer a 4.214 vagas em cursos presenciais de licenciaturas para receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino.