Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFC

UFC oferta mais de 6 mil vagas no Sisu 2026; veja notas de corte divulgadas pela Universidade / Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foram divulgadas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Com estes números, referente ao processo de 2025, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado. Nesta sexta-feira, os vestibulandos conheceram as notas de seus resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Em 2026, os candidatos poderão utilizar notas das três edições mais recentes do no processo seletivo do Sisu a partir do dia 19 de janeiro.

O Ceará conta com a oferta de 14,2 mil vagas no Sisu. Dessas, 6.408 vagas são ofertadas pela UFC, distribuídas em 110 cursos de graduação presencial em seus campi de Fortaleza e do Interior do estado. Leia mais Inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro Sobre o assunto Inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro As inscrições no Sisu estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro e devem ser feitas pelo Portal único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 do mesmo mês. Confira as notas de corte e os cursos mais disputados da UFC.

Sisu: quais os cursos mais disputados da UFC? Ao mesmo tempo que Medicina é o curso com maior número de vagas na Universidade Federal do Ceará (UFC), ofertando 240 postos em 2026, também é a graduação com a maior nota de corte no Sisu. Confira a nota de corte dos cursos mais concorridos da UFC: Medicina: 804,10 para o campus de Fortaleza; e 798,96 para o campus de Sobral Direito: 774,00 para o campus de Fortaleza (diurno); e 769,00 para o campus de Fortaleza (noturno) Ciência da Computação: 765,82 para o campus de Fortaleza; 702,80 para o campus de Quixadá; 682,42 para o campus de Crateús; e 674,76 para o campus de Russas Engenharia de Computação: 761,44 para o campus de Fortaleza; 705,08 para o campus de Sobral; e 688,10 para o campus de Quixadá Filosofia: 759,50 para o campus de Fortaleza A coordenação do Sisu na UFC reforça que estas notas de corte devem ser consideradas apenas como referência. Não há garantia de que nos próximos processos seletivos as notas sejam iguais ou próximas.