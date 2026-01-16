Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFC

Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFCAs inscrições no Sisu estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro. UFC divulgou parâmetros de referência paras as notas de corte no sistema de seleção
As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foram divulgadas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Com estes números, referente ao processo de 2025, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado.
Nesta sexta-feira, os vestibulandos conheceram as notas de seus resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Em 2026, os candidatos poderão utilizar notas das três edições mais recentes do no processo seletivo do Sisu a partir do dia 19 de janeiro.
O Ceará conta com a oferta de 14,2 mil vagas no Sisu. Dessas, 6.408 vagas são ofertadas pela UFC, distribuídas em 110 cursos de graduação presencial em seus campi de Fortaleza e do Interior do estado.
As inscrições no Sisu estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro e devem ser feitas pelo Portal único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 do mesmo mês.
Confira as notas de corte e os cursos mais disputados da UFC.
Sisu: quais os cursos mais disputados da UFC?
Ao mesmo tempo que Medicina é o curso com maior número de vagas na Universidade Federal do Ceará (UFC), ofertando 240 postos em 2026, também é a graduação com a maior nota de corte no Sisu.
Confira a nota de corte dos cursos mais concorridos da UFC:
- Medicina: 804,10 para o campus de Fortaleza; e 798,96 para o campus de Sobral
- Direito: 774,00 para o campus de Fortaleza (diurno); e 769,00 para o campus de Fortaleza (noturno)
- Ciência da Computação: 765,82 para o campus de Fortaleza; 702,80 para o campus de Quixadá; 682,42 para o campus de Crateús; e 674,76 para o campus de Russas
- Engenharia de Computação: 761,44 para o campus de Fortaleza; 705,08 para o campus de Sobral; e 688,10 para o campus de Quixadá
- Filosofia: 759,50 para o campus de Fortaleza
A coordenação do Sisu na UFC reforça que estas notas de corte devem ser consideradas apenas como referência. Não há garantia de que nos próximos processos seletivos as notas sejam iguais ou próximas.
Sisu: veja as últimas notas de corte dos cursos da UFC
Separadas por áreas de conhecimento, confira todas as notas de corte dos cursos ofertados este ano pela UFC em seus campi de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapajé, Russas e Quixadá:
Ciências Exatas, Tecnologia e Engenharias
- Engenharia Civil: 707,28 para o campus de Fortaleza; 676,60 para o campus de Crateús; e 673,16 para o campus de Russas
- Engenharia Mecânica: 716,28 para o campus de Fortaleza; e 658,66 para o campus de Sobral
- Ciência de Dados: 728,94 para o campus de Fortaleza; e 646,50 para o campus de Itapajé
- Engenharia de Software: 702,40 para o campus de Quixadá; e 686,16 para o campus de Russas
- Engenharia Química: 703,40 para o campus de Fortaleza
- Engenharia de Produção: 702,96 para o campus de Fortaleza; e 642,60 para o campus de Russas
- Engenharia de Energias e Meio Ambiente: 697,30 para o campus de Fortaleza
- Física: 697,94 (Bacharelado) e 679,36 (Licenciatura) para o campus de Fortaleza
- Matemática: 689,82 (Licenciatura) e 682,44 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza
- Engenharia de Telecomunicações: 678,38 para o campus de Fortaleza
- Química: 676,64 (Bacharelado) e 675,14 (Licenciatura) para o campus de Fortaleza
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 676,90 para o campus de Itapajé
- Sistemas de Informação: 673,16 para o campus de Quixadá; e 669,24 para o campus de Crateús
- Estatística: 659,84 para o campus de Fortaleza
- Segurança da Informação: 659,50 para o campus de Itapajé
- Engenharia Metalúrgica: 656,16 para o campus de Fortaleza
- Redes de Computadores: 639,50 para o campus de Quixadá
- Engenharia de Minas: 619,86 para o campus de Crateús
Ciências da Saúde e Biológicas
- Odontologia: 754,50 para o campus de Fortaleza; e 753,88 para o campus de Sobral
- Enfermagem: 731,90 para o campus de Fortaleza
- Farmácia: 725,10 para o campus de Fortaleza
- Fisioterapia: 721,90 para o campus de Fortaleza
- Biotecnologia: 714,94 para o campus de Fortaleza
- Ciências Biológicas: 707,08 (Licenciatura) e 706,76 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza
- Educação Física: 673,40 para o campus de Fortaleza
Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Letras
- Sistemas e Mídias Digitais: 712,70 (diurno) e 695,30 (noturno) para o campus de Fortaleza
- Jornalismo: 700,50 para o campus de Fortaleza
- Ciências Econômicas: 694,80 (diurno) e 683,80 (noturno) para o campus de Fortaleza; e 687,06 para o campus de Sobral
- Publicidade e Propaganda: 693,50 para o campus de Fortaleza
- Administração: 689,60 (diurno) e 683,50 (noturno) para o campus de Fortaleza
- História: 677,44 para o campus de Fortaleza
- Finanças: 677,54 para o campus de Sobral; e 673,50 para o campus de Fortaleza
- Ciências Sociais: 671,62 (Licenciatura) e 660,42 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza
- Gestão de Políticas Públicas: 661,66 para o campus de Fortaleza
- Letras (Português e Inglês): 691,72 para o campus de Fortaleza. Demais habilitações de Letras variam entre 647,00 e 675,00
- Pedagogia: 657,80 para o campus de Fortaleza
- Geografia: 664,60 (Licenciatura) e 652,70 (Bacharelado) para o campus de Fortaleza
Ciências Agrárias e da Terra
- Zootecnia: 672,20 para o campus de Fortaleza
- Ciências Ambientais: 657,70 para o campus de Fortaleza
- Engenharia de Alimentos: 655,34 para o campus de Fortaleza
- Oceanografia: 648,90 para o campus de Fortaleza
- Geologia: 642,90 para o campus de Fortaleza
- Agronomia: 641,76 para o campus de Fortaleza
- Economia Ecológica: 635,90 para o campus de Fortaleza
- Engenharia de Pesca: 627,58 para o campus de Fortaleza
Artes, Design e Arquitetura
- Arquitetura e Urbanismo: 727,90 para o campus de Fortaleza
- Design: 694,60 para o campus de Fortaleza
- Cinema e Audiovisual: 690,30 para o campus de Fortaleza
- Gastronomia: 685,30 para o campus de Fortaleza
- Design Digital: 658,70 para o campus de Quixadá
- Música: 660,80 para o campus de Fortaleza; e 644,82 para o campus de Sobral